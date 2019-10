Cultura e spettacolo



Il sindaco ha ricevuto il prof. Federighi vincitore del prestigioso VET - Vocational Educational Training

martedì, 29 ottobre 2019, 15:24

Il sindaco Alessandro Tambellini ha ricevuto ieri nel tardo pomeriggio il prof. Paolo Federighi vincitore del prestigioso Vocational Educational Training Award della Commissione Europea. A salutare e festeggiare l'importante studioso anche presidente di Confindustria Toscana Nord Giulio Grossi, la dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale Donatella Buonriposi, il presidente del Consiglio Comunale Francesco Battistini e l'assessora alle politiche formative Ilaria Vietina. Il gruppo si è intrattenuto discutendo dell'importanza della formazione continua per gli adulti e per la crescita delle competenze nel sistema scolastico e nelle imprese. In un'epoca sempre più caratterizzata da cambiamenti tecnologici che hanno messo in crisi i modelli di lavoro del passato, investire in formazione efficace è indispensabile per il benessere economico e sociale degli stati e per prevenire l'accrescersi di diseguaglianze e nuove povertà.

Lo scorso 17 ottobre si è concluso per il prof. Federighi un periodo di prestigiosi riconoscimenti, segnato dall’induction nella Hall of Fame della Oklaoma University e dalla nomination per lo European VET-Vocational Education and Training Award della Commissione europea. La candidatura al premio europeo ha conseguito la prima posizione per la Giuria di esperti, e la seconda a seguito del voto on line. A favore del collega Federighi è stato espresso un sostegno da parte di oltre mille colleghi di 33 diversi paesi. “Questi riconoscimenti incoraggiano a portare avanti il programma del team di ricerca che ha consentito di comprendere e gestire aspetti sinora sconosciuti della formazione nei diversi contesti sociali, di vita e di lavoro. – ha dichiarato Paolo Federighi - Un ringraziamento particolare voglio rivolgerlo agli oltre mille amici, colleghi e sconosciuti che hanno voluto premiarmi con la loro stima e che hanno accettato di dedicare un po’ del loro tempo alle complesse operazioni di voto”.

Paolo Federighi è professore ordinario di Educazione degli adulti all’Università di Firenze, dove insegna dal 1972; è inoltre presidente del Consiglio di corso di laurea specialistica in formazione continua degli adulti. Ha tenuto corsi presso le università di Essen-Duisburg (Germania) e Timisoara (Romania). È dottore di ricerca honoris causa in scienze della formazione (2009). Collabora con la DGEAC della Commissione europea dal 1992 con funzioni di esperto e membro di comitati consultivi in materia di politiche della formazione. Ha svolto funzioni di Esperto per l’OECD-Organisation for Economic Co-operation and Development/Directorate for Education, Employment, Labour and Social Affairs (2001) e precedentemente ha ricoperto funzioni analoghe per l’Unesco (1979-2000 e poi di nuovo dal 2011) e per il Consiglio d’Europa (1994-1997). Ha collaborato con la Giunta della Regione Toscana in materia di politiche dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro (dal 1996-2012). Nello specifico, si é occupato dell’introduzione dell’e learning nei sistemi dell’offerta di formazione, le politiche internazionali nel settore, l’accompagnamento al processo di rinnovamento del sistema della formazione professionale e continua, dei suoi processi di integrazione con i sistemi dell’istruzione e delle politiche del lavoro. Membro del Comitato nazionale interministeriale di progettazione della Formazione Superiore Integrata presso il Ministero dell’istruzione (dal 1998-2009). Ha svolto attività di ricerca nel settore delle politiche formative pubbliche e private concernenti il rapporto tra formazione e processi di assorbimento dell’innovazione tecnologica. È autore di oltre 150 saggi e volumi, alcuni dei quali tradotti in varie lingue (Tedesco, Inglese, Francese, Rumeno, Spagnolo, Catalano, Giapponese, Olandese, Arabo, Gallese, Svedese).