La comicità di Angela Finocchiaro al Teatro del Giglio

venerdì, 25 ottobre 2019, 20:10

Martedì 29 ottobre alle 10.50 su Rai Tre andrà in onda uno speciale realizzato da Rai Parlamento in occasione del festival LuccAutori 2019

venerdì, 25 ottobre 2019, 14:31

Quando la rivoluzione diventa immagine e racconto. Photolux ha riunito per "Mondi/New Worlds", la nuova edizione della biennale internazionale, numerosi progetti che narrano le più importanti rivoluzioni che hanno segnato il Novecento

venerdì, 25 ottobre 2019, 14:08

Con gli appuntamenti di domenica 27 ottobre a SPAM! e lunedì 28 ottobre al Teatro San Girolamo, entra nel vivo “Wonder Woman” la rassegna di danza, musica, teatro, cinema e incontri dedicata alle donne che SPAM! propone per l’autunno 2019

venerdì, 25 ottobre 2019, 12:01

È Gloria Campaner l'ospite del prossimo concerto della stagione cameristica dell'Associazione Musicale Lucchese, in programma domenica 27 ottobre alle 17 all'auditorium del "Boccherini"

venerdì, 25 ottobre 2019, 09:08

Finalmente disponibile per l'acquisto l'attesissimo e rivoluzionario libro del professore Renzo Cresti "Musica presente, tendenze e compositori di oggi" che tratta una nuova metodologia per affrontare le musiche di oggi prendendo in esame oltre 2000 musicisti (edito da LIM, Libreria Musicale Italiana, lim@lim.it)

giovedì, 24 ottobre 2019, 17:36

Sabato 26 ottobre ore 21 Chiesa di San Francesco. Biglietti gratuiti in distribuzione il pomeriggio dalle 16 alle 18