L'archeologa Elisabetta Abela eletta presidente della sezione Fidapa di Lucca

lunedì, 21 ottobre 2019, 10:18

di daniela nardi

Venerdì 11 ottobre presso Villa Marta a Lucca si è tenuta la Cerimonia delle Passaggio delle Consegne con la quale è stata ratificata l'elezione di Elisabetta Abela come Presidente della Sezione di Lucca.

Al suo fianco il nuovo Comitato di Presidenza, composto dalla Past President Carmelina Pieretti, dalla Vice Presidente Lucia Vecoli, dalla Tesoriera Natascia Pacini, dalla Segretaria Franca Nencini; il Consiglio sarà composto da Elisabetta Nottoli, Elisabetta Mennucci, Gloria Agnitti, Gaia Davini, Marilena Di Santo, Stefania Lazzaroni; revisori del conti: Simona Riccioni, Maria Grazia Lucchesi, Micaela Bosi Picchiotti.

La nuova equipe composta da professioniste di rilievo che operano nel territorio, sarà impegnata ad affrontare molti temi importanti concernenti la promozione, il coordinamento e il sostegno alle iniziative che favoriscano il miglioramento ella condizione delle donne in ambito sociale e professionale, in collaborazione con enti e istituzioni presenti nel territorio. La Fidapa BPW Italy è un'associazione composta da oltre 11.000 socie, articolata in 300 sezioni sul territorio nazionale, e appartiene alla Federazione Internazionale Business and Professional Women .

Quest'anno gli eventi saranno incentrati sul Tema Nazionale "Promuovere politiche di sostenibilità e di protezione sociale per favorire una crescita economica inclusiva per l'uguaglianza di genere"; a tale proposito la neo-eletta Presidente si è recata nei giorni scorsi a Parigi, città gemellata con Lucca dal 2018, su invito della BPW France, per organizzare un grande convegno che tratti delle differenze tra la condizione femminile in Italia e in Francia.Molti gli impegni e i progetti che saranno trattati nel prossimo biennio, illustrati da Elisabetta Abela nel corso della splendida serata a Villa Marta, a partire dalla attivazione della Carta dei Diritti della Bambina, sottoscritta dal Comune di Lucca; alla consegna della Borsa di Studio "Vittoria Alata Marianna Bottini", che la FIDAPA Lucca consegnerà il 14 dicembre ad una musicista di talento, studentessa dell'Istituto Musicale Boccherini; ai tanti incontri formativi in programma nei prossimi mesi.