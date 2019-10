L'asma e la Bpco al centro della terza edizione del "Pneumo Day"

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 19 ottobre 2019, 13:47

Bellissimo successo ieri al Teatro del Giglio per la prima Tosca di Giacomo Puccini: lunghi minuti di applausi hanno gratificato il cast, in un teatro esaurito in ogni ordine di posti per il titolo di apertura della stagione operistica 2019-2020 e dei Puccini Days

sabato, 19 ottobre 2019, 12:41

Il sindaco Alessandro Tambellini e il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini hanno ricevuto ieri Alessandro – Mimmo Tosi a Palazzo Santini per esprimergli la gratitudine per la mostra "Raccontare Lucca 70 anni di FotoAlcide" che si è tenuta a San Cristoforo dal 6 al 29 settembre con un notevole...

sabato, 19 ottobre 2019, 11:57

Venerdì 18 ottobre alle 21.00 a SPAM! è stato presentato al pubblico e alla stampa il programma di “Wonder women”, la rassegna di danza, teatro, musica e incontri che per tutto l'autunno toccherà SPAM! a Porcari, il Teatro San Girolamo a Lucca e Art'è a Capannori

venerdì, 18 ottobre 2019, 19:23

Ieri a Lucca, presso lo splendido scenario del Real Collegio, si è svolto un convegno di straordinaria importanza, denominato “Convegno: L’incidente e la strada - Scambio intersettoriale con l’obiettivo di fortificare la grande sinergia tra i vari interlocutori interessati e coinvolti nelle varie fasi di analisi, prevenzione e soccorso”

venerdì, 18 ottobre 2019, 18:22

Nell'occasione gli Architetti e gli Ingegneri della provincia di Lucca assieme sarano presenti in tre piazze (Lucca, Castelnuovo di Garfagnana e Viareggio) per illustrare ai cittadini le misure attuabili per rendere sicura la casa e le opportunità offerte dal Sisma Bonus

venerdì, 18 ottobre 2019, 16:41

Buona partecipazione al convegno sulla riabilitazione dei pazienti con lesioni al midollo spinale che si è svolto oggi, venerdì 18 ottobre, all'auditorium del distretto socio sanitario di Capannori