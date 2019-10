Cultura e spettacolo



Lesioni del midollo spinale: buona partecipazione al convegno di Capannori

venerdì, 18 ottobre 2019, 16:41

Buona partecipazione al convegno sulla riabilitazione dei pazienti con lesioni al midollo spinale che si è svolto oggi, venerdì 18 ottobre, all'auditorium del distretto socio sanitario di Capannori.

Oltre 70 esperti e addetti del settore hanno seguito i lavori e le relazioni degli specialisti di alto livello che si sono susseguiti negli interventi, tra cui Giulio Del Popolo e tutta l'equipe dell'unità spinale dell'Azienda ospedaliero universitaria Careggi di Firenze, e Marco Franceschini, responsabile della Riabilitazione neuromotoria presso l’istituto di ricovero e cura a carattere scientifico San Raffaele Pisana di Roma.

Il convegno si è concentrato in particolare sulla presa in carico dei pazienti nella fase post acuta, ovvero dopo un intervento chirurgico e la dimissione dall’ospedale, e la loro presa in carico sul territorio da parte di strutture specializzate, come quelle presenti, per esempio, a Viareggio e a Barga.

L'evento è stato organizzato dalla Azienda USL Toscana nord ovest attraverso la struttura della Riabilitazione area nord, diretta da Federico Posteraro, e la struttura Recupero e rieducazione funzionale di Lucca, diretta da Ivano Maci.