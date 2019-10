Cultura e spettacolo



L’istituto scolastico Lucca 5 continua ad investire nei propri insegnanti

giovedì, 17 ottobre 2019, 20:31

Il dirigente Marco Orsi, ideatore del metodo Senza Zaino, sempre alla ricerca di innovazione e buone pratiche da condividere con le scuole, ha già attivato progetti innovativi come LODLNB (l’ora di lezione non basta), la robotica educativa ed ora anche progetti internazionali.

L’insegnante Silvia Granucci, infatti, è stata selezionata tra oltre 300 docenti italiani di ogni ordine e grado, per partecipare ad un seminario multilaterale eTwinning a Bratislava.

ETwinning offre una piattaforma per lo staff delle scuole (insegnanti, dirigenti scolastici, bibliotecari, ecc...) dei paesi partecipanti per comunicare, collaborare, sviluppare progetti e condividere idee; in breve, partecipare alla più entusiasmante community europea di insegnanti. Questi incontri permettono agli insegnanti di conoscersi, confrontarsi su idee e percorsi didattici; uno degli elementi più importanti di eTwinning, infatti, è la collaborazione tra insegnanti, studenti, scuole, genitori e autorità locali. In eTwinning, gli insegnanti lavorano insieme e organizzano attività per i loro studenti. Hanno un ruolo attivo, interagiscono, fanno ricerca, prendono decisioni e acquisiscono le competenze del 21° secolo.

Lucca 5 con la scuola primaria di Ponte a Moriano vedrà partire due progetti eTwinning “Christams receipts and traditions” e “Music connections”.

L’insegnante Silvia Granucci, in collaborazione con l’insegnante Sonia Colombi, sta lavorando per attivare un progetto Erasmus + che prevede la mobilità degli studenti, già a partire dalla scuola primaria. Il viaggio è per i ragazzi (e non solo) un’occasione altamente formativa che permette di aprire nuovi orizzonti, conoscere culture e tradizioni diverse, vivere relazioni arricchenti che faranno prendere consapevolezza delle proprie competenze ed abilità. E’ uno dei modi per poter costruire e mantenere una comunità educante, di pensiero, di visione e di pratiche, uno dei tre valori del Senza Zaino, che si fonda sull’evidenza che l’apprendimento è un fenomeno sociale e avviene dentro relazioni significative.