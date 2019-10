Cultura e spettacolo



L’ospite e A qualcuno piace caldo

mercoledì, 16 ottobre 2019, 14:42

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 17 ottobre alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato il film L’OSPITE di Duccio Chiarini. Guido pensava di avere una vita tranquilla quando, in un pomeriggio d’inverno, sotto alle lenzuola, un imprevisto, turba la sua relazione con la fidanzata Chiara. Sorprendente commedia su un precariato anzitutto sentimentale, con un ritmo da strisce a fumetti, leggero, e, al contempo, profondo. Sarà presente in sala il produttore Tommaso Arrighi. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 21 ottobre alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà il nuovo appuntamento dedicato ai film comici. Sarà presentato, in collaborazione con il Lucca Jazz Donna, il film THE A QUALCUNO PIACE CALDO di Billy Wilder. Sono passati 60 anni dall’uscita del film ma il tempo trascorso non riesce a ridurre o modificare la bellezza e l’originalità di un film che ancor oggi può essere considerato un vero e proprio capolavoro di quello che si chiama il genere “commedia”. Forse la migliore interpretazione di Marilyn Monroe. Ingresso gratuito con tessera.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10,00 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25,00 euro per i giovedì al Centrale. Inoltre da quest’anno si può sottoscrivere l’abbonamento Young (10,00 euro) per i nati dopo il 1° gennaio 1997 e l’abbonamento Sostenitore (100,00 euro) che danno entrambi libero accesso a tutte le proiezioni dell’anno.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di prescriversi sul sito internet ufficiale www.circolocinemalucca.it.