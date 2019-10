Cultura e spettacolo



Lucca a fumetti alla Ubik

giovedì, 31 ottobre 2019, 11:25

Saranno ospiti oggi pomeriggio alle 18,15 presso la Libreria Ubik all'interno della Rassegna Picchi d'ascolto, in collaborazione con Hdemia e Radio 2000, i disegnatori e gli autori del volume - guida (edita da Pacini Fazzi) tutta a fumetti che racconta leggende e misteri che riguardano il territorio di Lucca, la Piana con Capannori e Montecarlo. Al microfono di Picchi I disegnatori Pierfrancesco Buonomo, Maya Sinigagli, Laura Tedeschi, Pierpaolo Putignano e gli sceneggiatori Tommaso Nardi, Nicola Racca, Lorenzo Pacini. Il volume racconta le leggende I graffi del diavolo, Le Parole d'Oro, La torre di S.Andrea, La Torre Sandonnini, La Madonna del Soccorso, L'olio di San Gennaro, La quercia delle streghe un inedito viaggio fra le leggende e i misteri della piana di Lucca, un itinerario della fantasia, che parte dalle mura di Lucca si spinge fino all’acquedotto Nottolini per poi trovare la Quercia delle Streghe, già fonte di ispirazione per alcuni passaggi della famosa fiaba Le avventure di Pinocchio.



Il volume patrocinato da Lucca Crea, Comune di Lucca e Comune di Capannori accoglierà i propri lettori in tutte le edicole come collaterale della Nazione e nello spazio dedicato nel padiglione Lucca Junior al Real Collegio.



In occasione dell’uscita del libro è stato realizzato un video da “Città a Matita” con la collaborazione di “Polyedric Visions”. La regista, Lavinia Andreini, ha dato vita alla messa in scena di alcune leggende tratte dall’ultimo fumetto. Per la realizzazione del teaser sono stati coinvolti attori professionisti e comparse da tutta Italia.