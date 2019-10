Cultura e spettacolo



LuccAutori, il programma di sabato

venerdì, 4 ottobre 2019, 18:40

Bruno Cannucciari esordisce su Comic Art riprendendo il personaggio di Yellow Kid. Realizza, sulla stessa rivista, Franco&Bruno. Assunto nel novembre 1986 da Italia Oggi come vignettista e illustratore, dirada per qualche tempo la produzione fumettistica. Alla fine del 1988 dà vita, sulle pagine di Lupo Alberto, al personaggio di Winny, dedicandosi poi al personaggio di Lupo Alberto. Nel 2018 vince con Kraken (Tunué, 2017) il primo premio ex aequo come Miglior libro di scuola italiana al Concorso Romics dei Libri a Fumetti.

Franca Minnucci, che a Lucca leggerà alcune pagine tratte dal libro "Per le antiche strade" di Mario Tobino, ha da sempre unito due aspetti nella sua attività professionale: quello di docente e quello di attrice, lavorando in Rai ed in teatro con importanti attori e registi. Tra i suoi lavori più importanti ricordiamo due volumi sulla Figlia di Iorio e le complesse vicende della sua messa in scena. La figlia di Iorio: "Era mia, era mia e me l'hanno presa!" e Eleonora Duse: la fine dell'incantesimo, e il carteggio inedito di Sarah Bernhardt con il poeta intorno alla Città morta dal titolo Sarah Bernhardt e Gabriele D'Annunzio: la poesia del teatro, tutti per Ianieri Editore con la presentazione di Annamaria Andreoli."

Con Maria Elena Marchini. Partecipano gli studenti delle scuole superiori di Lucca.

Sabato 5 ottobre

ore 16,30 Sala Conferenze Villa Bottini

LuccAutori presenta in anteprima nazionale il cortometraggio " Non lo faccia " di Katia Colica, vincitore della sezione Corti del premio Racconti nella Rete 2019. Prodotto da LuccAutori e Scuola di Cinema Immagina di Firenze. Regia di Giuseppe Ferlito. Saranno presenti l'autore e gli attori protagonisti.

Ore 17 Sala Conferenze Villa Bottini

Presentazione dell'antologia del premio letterario Racconti nella Rete 2019 a cura di Demetrio Brandi (Castelvecchi).

Maria Elena Marchini incontra gli scrittori Linda Barbarino, Martina Scaramuzzino, Girolamo Titone, Roberta Barbi, Marina Berta, Paola De Donato, Paola Maldonato, Grazia Marchese, Ida Raiola, Maria Elena Prinzi, Anna Rosa Perrone, Giovanni Pezzella, Vincenzo Rocco.

Letture a cura di Cinzia Iacono, Ines Lonigro e Carmen Verde. Intervento musicale di Giuseppe Sanalitro.

Premio AIDR Italian Digital Revolution a Martina Scaramuzzino, la più giovane vincitrice di questa edizione. Interviene Gennaro Petrone di Aidr.

Cinzia Montagna riceverà il premio Buduàr per il miglior racconto umoristico. Consegnano il premio Dino Aloi, Alessandro Prevosto e Marco De Angelis. La scultura in ardesia è opera dell'artista Laura Lapis.

Ore 18 Sala conferenze Villa Bottini

LUISANNA MESSERI presenta "LA CUCINA DEL CASALE" (Rai Libri).

Cuoca e popolare volto televisivo, dal 2011 è stata presenza fissa alla "Prova del cuoco" come maestra di cucina. È autrice e interprete di vari programmi, tra cui "Il club delle cuoche", una food comedy di grande successo trasmessa da Sky.

È stata autrice e conduttrice per Rai Radio 2 di "Chef ma non troppo-Decanter", il primo corso di cucina radiofonico. È comparsa in diversi film di amici registi, tra cui La pazza gioia di Paolo Virzì. Dirige la collana "Audiocook" della casa editrice Emons. Tra i suoi libri precedenti, 111 ricette italiane che devi saper cucinare (Emons, 2015).

"In cucina, basta un po' di passione, buonsenso, dedizione": è la più importante ricetta di Luisanna Messeri, che ha dedicato la sua carriera di cuoca a valorizzare ingredienti e sapori di una tradizione ricchissima, quella della cucina di casa italiana.

In questo libro, la frutta e la verdura ci guidano alla scoperta delle ricette ideali per ogni momento dell'anno: qual è il momento ideale per mettere in tavola un tortino di zucca o uno strudel di carciofi, un piatto di pici con funghi e salsiccia o una mousse di cocomero? Quando è meglio accompagnare con i cavoletti di Bruxelles un arrosto di maiale, o abbinare al pollo un contorno di colorati peperoni? Quando arrivano i finocchi e quando le ciliegie? Non mancano, poi, i tre elementi più simbolici della nostra cultura: il pane, il vino e l'olio. Perché la semplicità in cucina, ci ricorda Luisanna Messeri, non è un punto di partenza, ma un punto di arrivo, il risultato di una pratica quotidiana che è un gesto di cura per le persone care.

Che siano spaghetti al pomodoro o un pâté di tartufo, mangiare è un atto semplice ma serio, tocca i nervi scoperti dei nostri sentimenti, ci conforta e ci appaga nel profondo.

Per questo, La cucina del Casale non è solo un libro di ricette. Come nelle migliori famiglie, alle preparazioni si accompagnano consigli, aneddoti, informazioni e "trucchetti", in un grande racconto che ha il sapore di una serata passata accanto al fuoco.

Uno scrigno di sapere gastronomico dedicato alle future generazioni: "Quelle che aspirano ad un mondo migliore, quasi a chiudere magicamente un cerchio con la tradizione, cosa viva".