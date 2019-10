Cultura e spettacolo



Malin Hanell, dalla Svezia con passione

sabato, 5 ottobre 2019, 22:00

di aldo grandi

In Svezia, a Hudiksvall dove vive quasi tutto l'anno, è professoressa di arte e disegno nei licei, oltre ad insegnare lingua italiana, che conosce quasi perfettamente, a chi ama la nostra cultura. Ha studiato da giovane come stilista a Firenze e da sette anni viene, puntualmente, ad ottobre a Lucca che per lei è un'altra Firenze solo più piccola e più raccolta. Qui, nella città delle mura si è occupata di far arrivare stagisti svedesi, ragazze e ragazzi, per far loro imparare l'arte della ristorazione e non soltanto. Scambi culturali, quindi, ma anche di carattere professionale. Alla fine, comunque, tra Malin Hanell e Lucca è sbocciato un amore che non accenna a diminuire.

Da sempre, sin da quando era piccola, Malin ha coltivato il piacere della pittura e si è sempre dilettata in quest'arte pur senza nutrire particolari ambizioni. Poi, anni fa, ha scoperto che i suoi quadri, quasi tutti con soggetti più o meno erotici, raccoglievano consensi e spinte a continuare in un'attività e in un percorso che erano e sono sempre stati la sua strada artistica.

Su e giù tra Lucca e la Svezia, ecco che la nostra donna vichinga si è imbattuta in una coppia, Mario Bini e Beata Kovalska, con i quali ha condiviso l'amore per il cibo lucchese e un'amicizia prolungatasi nel tempo. Ed è proprio grazie ad un architetto lucchese, Davide Musetti, che è nata l'idea, insieme a Mario e Beata, di organizzare una mostra di pittura il cui titolo, Passioni d'inverno, è già un programma.

Un quadro ha colpito sin da subito gli estimatori del genere di pittura di Malin Hanell, una tela raffigurante una donna chinata e intenta a compiere un inequivocabile atto sessuale nei confronti del proprio amante. Un quadro che potremmo definire rivoluzionario se non altro per la delicatezza delle forme e l'espressività dei colori.

In una epoca storica in cui il politicamente corretto e l'ideologia Gender e mondialista tendono alla uniformità, alla cancellazione di ogni identità sessuale predefinita e alla omogeneizzazione identitaria, c'è una pittrice che, al contrario, ha il coraggio di sottolineare ancora di più la differenza esistente tra l'uomo e la donna, tra il maschio e la femmina, senza curarsi che ovunque, in Francia ad esempio, negli atti pubblici è vietato utilizzare i due generi distinti ossia le parole maschio-femmina.

Se si osservano con attenzione i dipinti di Malin Hanell, si scopre che la passione e la sessualità la fanno da padrone e si percepisce come sia ben chiaro il ruolo di ognuno dei due amanti, la donna posseduta, l'uomo che la possiede, entrambi dediti alla pratica del donarsi piacere reciproco.

Se un quadro come quello che abbiamo descritto lo avesse dipinto un uomo, sarebbe sicuramente stato accusato di sessismo, maschilismo, pornografia per non aggiungerci anche fascismo e razzismo di genere.

Ma per sfortuna dei fautori del politicamente corretto e del pensiero unico dominante, oltreché dell'ibrido eletto a sistema, a dipingere è una donna la quale non nasconde i suoi gusti sessuali così come esalta e ne va orgogliosa, la propria femminilità.

"E' vero - spiega - nei miei quadri ho sempre voluto rappresentare le donne sempre più donne e gli uomini sempre più uomini. La sessualità fa parte di tutti noi anche se non la si fa vedere e le mie opere, è bene dirlo subito, le faccio non per gli altri, ma per le mie sensazioni e le mie emozioni. I corpi sono belli, sia quelli dell'uomo sia della donna e c'è una differenza nel senso che siamo uomini e donne. Tutto qua. Io non ho pregiudizi e ognuno è libero di cercare la propria strada, ma la mia è questa, perché viene da me e io sono molto sensuale, appassionata e non trovo niente di male nel manifestare i miei gusti sessuali. Io dipingo per divertimento".

Lei sa Malin che finirà probabilmente nel mirino delle femministe che la accuseranno di voler rappresentare una donna come oggetto di piacere per l'uomo?

Non è solo per l'uomo fare quel che c'è in quel quadro, è anche un piacere per me. Nei miei quadri, inoltre, sono più forti anche i colori dell'uomo che, in genere, sono più freddi. La donna è più calda dell'uomo. Io sono una donna e sono orgogliosa della mia femminilità.

Farsi belle e desiderabili per un uomo non lo trova sconveniente?

No. Il contrario. Io sto bene così, ma ognuno deve trovare il suo modo di stare bene e di piacere. Con Mario, Davide e Beata faremo una mostra il mese di dicembre. Ammetto che la cosa mi fa un po' paura, non so come reagirà la Chiesa, la sessualità fa parte di tutti noi, ma non la si vuol far vedere. Lucca mi piace moltissimo perché è un ambiente colorato e vivo, dove incontro gente curiosa e dove è più facile conoscere le persone rispetto alla Svezia. Io mi sento spesso più sola in Svezia che qui a Lucca. Qui c'è più curiosità".