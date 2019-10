Cultura e spettacolo : burlamacchi



Museo della follia all'ex ospedale di Maggiano? E chi tira fuori i milioni di euro per ristrutturarlo?

sabato, 5 ottobre 2019, 19:03

Qualche parola in più a proposito dei progetti museali che tempestano il cielo di Lucca bisognerà pur dirla. A stare a quello che ci viene fatto leggere dalla stampa cittadina la mostra appena conclusa alla “Cavallerizza” andrebbe trasferita a Maggiano per farne la sede permanente del Museo della Follia. Dopo la ristrutturazione degli ambienti di quello che era stato l’Ospedale Psichiatrico : spesa per tali interventi intorno ai 5 milioni di euro. Più o meno così per cominciare. Il resto verrà in corso d’opera.

La gran cassa suona a dovere. L’ ASL è d’accordo e ci mancherebbe . E allora si faccia dare i soldi dalla Regione e magari nel frattempo provveda anche alla sistemazione dell’Ospedale Campo di Marte che è cosa ben più urgente del Museo della Follia.

Che dovrebbe rappresentare un volano turistico culturale della città. Più e meglio di Puccini , delle Mura , della Fondazione Ragghianti, dei Comics della villa reale di Marlia porterebbe un gran lustro a Lucca e farebbe crescere il movimento turistico. Già adesso , a quello che si è potuto leggere, a Maggiano ci vanno quasi 3000 visitatori l’anno ( cioè poco meno di 10 al giorno ) ma il numero è destinato a salire quando si aprirà il Museo della Follia. Ci vorranno delle transenne per regolare il movimento.

Più difficile sarà farà crescere l’indotto commerciale ( bar, tavole calde, ristoranti, negozi di oggettistica varia)perché la visita al Museo della Follia non sollecita interessi gastronomici , ma semmai li deprime e di souvenir edi gadget ispirati al Museo della follia ( sul tipo delle corde usate per legare i pazienti) non è proprio il caso di parlare.

Ma questi sono inconvenienti di poco conto e Lucca freme per avere il Museo della Follia. Anche a Parma stanno lavorando per attrezzare l’Ospedale di Colorno, rifugio degli alienati mentali , in un centro di conservazione della memoria di quella triste esperienza , ma da quelle parti per sollecitare i flussi turistici non fanno affidamento a promuovere il centro di salute mentale ,che venne chiuso per effetto della legge Basaglia.

Stiamo a vedere come andrà a finire questa campagna pro Museo della follia. Per intanto , e per onestà civile, sarà bene sottolineare un aspetto inquietante che non è stato colto da nessuno : tanto meno da chi qualche obbligo morale e legale per occuparsene l’aveva e ce l’ ha. Mi riferisco all’uso delle fotografie con i ritratti ricavati dalle cartelle cliniche degli sfortunati e delle sfortunate che hanno passato parte delle loro vite a Maggiano. Quelle fotografie erano esposte alla mostra della Cavallerizza ed erano state riprodotte sulle strutture che la pubblicizzavano.

In Italia esiste una legge che tutela privacy e impone per esibire immagini di persone una liberatoria dei diretti interessati . E’ una legge che tutela la dignità e garantisce una riservatezza che in casi come quelli dei malati ricoverati all’Ospedale Psichiatrico è quanto mai opportuna.

Bene per non girarci troppo intorno dagli organizzatori della Mostra della Follia che vorrebbero rendere permanente nel Museo si può avere una risposta a queste tre domande :

1)l’esibizione delle immagini dei ricoverati di Maggiano da chi è stata autorizzata ?

2)chi ha consentito di mettere le mani nelle cartelle cliniche dei ricoverati di Maggiano ?

3) il tribunale dei Diritti del Malato non ha nulla da obiettare di fronte ad una palese violazione delle più elementari regole che dovrebbero proteggere gli infelici di Maggiano e i loro familiari ?