Cultura e spettacolo



Musica al Caffè, appuntamento con il latin jazz e il Michele Vannucci Quartet

venerdì, 4 ottobre 2019, 15:13

I ritmi dell'America Latina e le armonie jazz degli USA e dell'Europa saranno i protagonisti del concerto di domani sera (5 ottobre) al Caffè delle Mura, una serata "fuori cartellone" per celebrare il festival Lucca Jazz Donna in corso in queste settimane. L'appuntamento è per le 22 con il latin jazz del Michele Vannucci Quartet, composto da Marco Cattani alla chitarra, Matteo Anelli al contrabbasso, Michele Vannucci alla batteria e Alice Innocenti alla voce.



In programma i più noti standard di questo genere di jazz "caldo" che tanto successo ebbe a partire dagli Anni Quaranta, quando Dizzy Gillespie e Stan Kenton iniziarono a eseguire brani di musica afrocubana con strumenti inizialmente deputati al jazz.



Sul palco quattro musicisti di grande talento. Marco Cattani, diplomato in chitarra, composizione e arrangiamento jazz e didattica musicale, ha all'attivo importanti collaborazioni tra cui quelle con il trombettista Paolo Fresu, la cantante Petra Magoni, il clarinettista Gabriele Mirabassi. Matteo Anelli ha partecipato alla registrazione dei primi due dischi dei Gatti Mezzi e del primo disco dei Betta Blues Society, con i quali ha effettuato molti live. Fa parte del quartetto di Emma Morton e collabora con molti jazzisti tra i quali Nico Gori, Piero Frassi, Michela Lombardi, Mauro Grossi, Andrea Melani, Jacopo Martini, Tony Cattano, Beppe Scardino, Emanuele Parrini. Michele Vannucci collabora stabilmente con l'Orchestra Città Lirica nei teatri di Lucca, Pisa, Livorno, con la Fondazione del Festival Puccini di Torre Del Lago e con importanti enti sinfonici e lirici italiani. Svolge un'intensa attività concertistica con formazioni che spaziano dal jazz al repertorio contemporaneo e ha collaborato a progetti con Gabriele Mirabassi, Paul Mc Candless, Scott Hamilton, Stefano Bollani, Tino Tracanna, Roberto Martinelli. Alice Innocenti ha fatto parte della Mabellini Jazz Orchestra, fa parte del Novo Grupo Vocal, un coro di 12 voci femminili, diretto da Stefania Scarinzi e ispirato al mondo della musica brasiliana. Dal 2014 è la cantante solista della Montecatini City Band, diretta dal M° Manolo Nardi.



L'ingresso al concerto prevede una consumazione obbligatoria. Per cenare al Caffè delle mura è necessario prenotare chiamando il 334 3412486.