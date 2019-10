Cultura e spettacolo



Mostra di Alcide, banco di prova per l'amministrazione comunale

giovedì, 3 ottobre 2019, 00:05

di Umberto Sereni

Ritorniamo alla mostra di Alcide. E’ stata un evento culturale e turistico come pochi. Ha segnato il Settembre del 2019 ed è entrata nel cuore della comunità lucchese. Che ha ritrovato se stessa, ha provato intense emozioni, si è sentita valorizzata.

In una parola la mostra delle fotografie di Alcide ha agito da cardiotonico collettivo e ha fatto crescere quel senso di coesione civica che sta alla base di una solida esperienza comunitaria.

Sono considerazioni che si potevano leggere sull’album che ha raccolto i commenti dei visitatori. Commenti così tanti che non è stato sufficiente un album per ospitarli tutti. Con poche varianti i commenti si intonavano in un coro modulato su due ritornelli: “Grazie per l’emozione che mi avete procurato” e “Questa mostra deve rimanere permanente”.

E’ da qui che si deve ripartire per mettere a frutto la grande lezione della mostra di Alcide e per non perdere l’altrettanto grande occasione che si offre alla nostra città.

E questo un vero e proprio banco di prova per il governo cittadino: la mostra di Alcide è una duplice ricchezza. Offre un tesoro di suggestioni che si rivolgono ai lucchesi e al tempo stesso rappresenta un potente magnete di attrazione turistica.

Sono due verità che suggeriscono un’immediata conclusione operativa: la mostra di Alcide deve essere resa permanente per arricchire il potenziale attrattivo di Lucca e per fornire ai lucchesi gli stimoli per riappropriarsi della loro storia.

Bene. Non la facciamo tanto palloccolosa. La palla fila diretta al Comune che ha la possibilità di rendere un grande servizio alla città.

Seguendo il mio stile non mi limito a sollecitare, ma mi preoccupo anche, con i miei limiti, di indicare la soluzione. Per rendere permanente la mostra di Alcide la strade da battere sono due.

Piano A: conservare lo spazio di San Cristoforo che si è dimostrato l’ambiente ideale per ospitare un’esposizione a così forte connotato popolare. Gli oltre 25.000 visitatori che nelle tre settimane di mostra vi sono entrati hanno dato la dimostrazione della grande capacità ricettiva dell’antica chiesa. Collocata in uno dei luoghi più frequentati dal tradizionale passeggio cittadino, in quella via Fillungo che i lucchesi vivono come una scena familiare, la mostra obbligava a fare una deviazione che lucchesi e turisti hanno fatto così volentieri che più d’uno quella deviazione l’ha ripetuta più volte. Stabilito quindi che San Cristoforo ha tutti i crismi per dare ospitalità permanente alla mostra di Alcide ne discende di conseguenza che si dovrebbe cercare un‘intesa tra il Comune e la Curia arcivescovile per arrivare a stipulare una convenzione che fissi i punti dell’accordo. Primo atto in questa direzione una iniziativa del Comune rivolta alla Curia per saggiarne la disponibilità. Non è fuori luogo immaginare la disponibilità della Curia, attenta e sensibile alle richieste della città: atteggiamento questo, che il neo arcivescovo monsignor Giulietti ha già avuto modo di confermare. Se, come è augurabile, Curia e Comune si intenderanno, l’operazione Mostra di Alcide Permanente può andare in porto nel giro di poche settimane. Con grande soddisfazione di tutti i lucchesi.

Piano B: andare in Palazzo Guinigi. Nel caso, deprecabile, che l’intesa tra Comune e Curia non avvenisse, il Comune potrebbe valutare l’ipotesi di trasferire la mostra di Alcide in un’ala di palazzo Guinigi. Non sarebbe la stessa cosa di San Cristoforo, ma recherebbe un effetto positivo su tutta l’area incrementando i flussi che già adesso vanno alla Torre. Sulla carta un’operazione del genere non dovrebbe incontrare grossi problemi: il Palazzo è di proprietà del Comune ed è già stato destinato a spazio per eventi espositivi e raccolte museali.

Se le cose stanno così (era il titolo di un‘indimenticata canzone di Sergio Endrigo) l’operazione Mostra di Alcide potrebbe prendere corpo in un tempo assai breve: quindi c’è solo da aspettare le prossime mosse. Sappiano tutti gli amministratori, comunque collocati, che questo è il banco di prova delle loro volontà e delle loro capacità.

PS: Per non nascondermi dietro un dito e per mandarla a dire chiara, come deve essere, aggiungo questa nota: in Consiglio Comunale sta una rappresentanza che ha fatto della “lucchesità” la sua bandiera. Bene, ancora Sergio Endrigo, se le cose stanno così: hic Rodus hic salta!