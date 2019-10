Ultimo appuntamento della Rassegna della Mostra d'Arte e Fotografica MusicArt "Dove Brilla la luce"

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 12 ottobre 2019, 15:57

Importanti professionisti dell’Azienda USL Toscana nord ovest e di altre aziende sanitarie hanno partecipato come relatori e moderatori all'incontro "Psicologia ospedaliera 2.0 - Il corpo che parla" che si è svolto oggi nel complesso di San Micheletto a Lucca

sabato, 12 ottobre 2019, 13:02

Nella chiesa di San Francesco si terrà un incontro tra narrazione e musica, dal titolo ‘Un canto per l’Europa: oltre le frontiere’. Il giornalista e scrittore Paolo Rumiz con il Maestro Igor Coretti Kuret racconterà la storia di ESYO, European Spirit of Youth Orchestra, insieme ad alcuni ragazzi che ne...

sabato, 12 ottobre 2019, 12:32

Torna l'appuntamento con la sezione di Storia militare dell'associazione "Napoleone e Elisa: da Parigi alla Toscana". Martedì 15 ottobre alle 18 nell'auditorium del Palazzo delle Esposizioni

venerdì, 11 ottobre 2019, 20:06

Con direttiva del presidente del consiglio dei ministri del 1° aprile, è stata istituita la “Settimana Nazionale della Protezione Civile” che ogni anno in Italia si svolgerà in corrispondenza del 13 ottobre, data in cui si celebra la Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali, proclamata dall’Onu

venerdì, 11 ottobre 2019, 16:12

La Lucca e la Firenze del Settecento viste dal grande pittore veneziano Bernardo Bellotto (1722-1780) sono al centro dell'ultima mostra promossa dalla Fondazione Ragghianti, "Bernardo Bellotto 1740

venerdì, 11 ottobre 2019, 12:31

Sabato 12 ottobre alle 21:15 al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” a Ponte a Moriano la Compagnia dell’Azzardo present ain prima assoluta “Poveri sì ma senza un soldo! - Piccoli intrallazzi quotidiani della Famiglia Corti”, commedia in due atti di Luigi Buchignani e Claudio Andreotti