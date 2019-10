Cultura e spettacolo



La sede dei Frati di Saltocchio del "Giorgi" disponibile da lunedì 4 novembre

venerdì, 4 ottobre 2019, 14:27

La sede provvisoria dell'istituto professionale Giorgi che ospiterà 11 aule e 5 laboratori nell'edificio dei Frati a Saltocchio, sarà disponibile a partire da lunedì 4 novembre e lo stesso giorno è stato indicata dagli uffici provinciali per i moduli prefabbricati per 5 classi del Liceo scientifico Majorana di Capannori e 7 classi dell'Iti Fermi di Lucca.

E' questa la nuova data della Provincia di Lucca sull'organizzazione logistica di queste scuole. Lo slittamento di un paio di settimane rispetto alla data di metà ottobre annunciata in precedenza è motivato dal fatto che, in particolare per i moduli abitativi, la ditta fornitrice è in ritardo nella consegna delle strutture che saranno montate negli spazi già individuati nella settimana 14-21 ottobre in modo da consentire poi alle ditte incaricate di procedere agli allacci degli impianti e alla sistemazione dei prefabbricati e all'installazione degli arredi.

Nel caso dell'edificio dei Frati di Saltocchio, invece, i lavori cominceranno lunedì 7 ottobre. In questo caso si tratta di lavori non invasivi che riguardano il posizionamento di alcune pareti in cartongesso, la revisione degli impianti e la pulizia dei locali che saranno adibiti a laboratori. Spazi, questi ultimi, che serviranno alla scuola dal mese di dicembre. Proprio in questi giorni, inoltre, i tecnici di Provincia e Geal sono al lavoro per predisporre l'allacciamento della rete fognaria esistente (del tipo tricamerale) dell'edificio dei Frati alla rete comunale.

Dal canto suo la Dirigenza scolastica sta valutando varie ipotesi per gestire l'attività didattica nelle ultime due settimane di ottobre e sarà cura della scuola comunicare alle famiglie degli studenti la prossima settimana le soluzioni adottate.

Contemporaneamente l'ufficio trasporti della Provincia di Lucca, anche in collaborazione con il Comune di Lucca e con l'azienda di trasporto, sta definendo le modifiche al servizio di trasporto pubblico locale dedicato proprio agli studenti dell'istituto 'Giorgi' calibrate in base alle provenienze degli stessi (è stata fatta una ricognizione con la scuola su questo) e alle coincidenze. C'è da risolvere la questione della fermata dei bus che crea qualche problema a causa della ristrettezza della carreggiata stradale di fronte all'edificio.