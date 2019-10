Una lavagna LIM alla scuola Santa Dorotea

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 23 ottobre 2019, 22:59

"Dobbiamo fare i conti con la realtà, anche se a volte ingiusta, e comprendere che anche se la vita è cambiata, possiamo lo stesso andare avanti". Queste le parole del giornalista e scrittore Mario Calabresi, alla presentazione del suo ultimo libro "La mattina dopo", iniziativa che si è tenuta oggi...

mercoledì, 23 ottobre 2019, 17:58

Il Puccini e la sua Lucca Festival ancora una volta a fianco dei più importanti reggimenti militari della Gran Bretagna

mercoledì, 23 ottobre 2019, 11:27

Venerdì 25 ottobre alle 16,30 presso il Centro Maria Eletta Martini (Via Sant'Andrea, 33) appuntamento con una lettura del Risorgimento al femminile, con la conferenza di Nadia Verdile, autrice della biografia Cristina Trivulzio di Belgiojoso e direttrice della Collana Italiane

mercoledì, 23 ottobre 2019, 10:38

Riparte venerdì alle 17,30, nello spazio della biblioteca Agorà, la nuova stagione di conversazioni sui libri organizzata dalla Società lucchese dei lettori in collaborazione con LuccaLibri. Ospite del primo incontro, condotto dalla giornalista Flavia Piccinni, l’autrice di Pranzi di famiglia, Romana Petri

mercoledì, 23 ottobre 2019, 08:42

Settimana all’insegna del grande cinema per il Circolo del Cinema di Lucca che presenta due appuntamenti in prima visione entrambi eccezionalmente al Cinema Centrale

martedì, 22 ottobre 2019, 17:28

C'è voglia di partecipazione in paese e lo dimostra la grande presenza di cittadini in occasione del primo laboratorio di quartiere che si è svolto a Rughi. Venerdì 25 ottobre si replica, questa volta in Padule: l'appuntamento è alle 21 al Bar "Il Cavallino"