Paperino 85 a Lucca: la grande mostra per grandi e piccini

sabato, 26 ottobre 2019, 14:39

di giacomo mozzi

Un personaggio conosciutissimo e che sicuramente è entrato nella storia italiana del fumetto quest'anno compie 85 anni, portati benissimo, visto che non ha perso neanche una piuma, perchè sto parlando di un papero, il papero più famoso del mondo, Paperino. Rappresentato nei cartoni animati da Walt Disney e sulla carta stampata negli Stati Uniti d'America, dove in tempo di guerra compariva nelle strisce quotidiane per far divertire con piccoli sketch. In seguito venne utilizzato dal genio di Karl Barks, il disegnatore soprannominato l'uomo dei paperi per aver creato tutta la dinastia dei personaggi più famosi, tra cui Paperone de' Paperoni, Archimede Pitagorico e Gastone Paperone, per le avventure più bizzarre sempre insieme ai tre nipotini Qui Quo e Qua. Paperino però si potrebbe definire anche l'eroe, o il papero medio, dei due mondi perchè proprio in Italia ha avuto un' esplosione di celebrità incredibile grazie alla Disney Italia. Molti personaggi sono nati proprio nel nostro paese, tanto che si può parlare di un Paperino italiano protagonista di molteplici avventure ed al centro di molte uscite tra quelle classiche settimanali di Topolino, il giornalino, ed albi dedicati, come Paperino d'Oro, Paperino Mese e tanti altri. Oltre agli 85 anni di Paperino ricorrono infatti anche i 50 anni del suo alter - ego coraggioso Paperinik, nato da un'idea tutta italiana di Elisa Penna realizzata da due maestri del fumetto come Guido Martina e Giovan Battista Carpi nel 1969. Anche la figura di Paperinik in poco tempo diventò internazionale e conosciutissima in tutto il mondo.



" 85 anni di avventure che si possono ritrovare ammirando gli albi originali presenti nella mostra - racconta il curatore Gianni Bono, storico del fumetto italiano - con l'accentuarsi del filone italiano il personaggio di Paperino diventa sempre più la rappresentazione dell'italiano medio. Un personaggio che sicuramente rappresenta la quotidianità ed anche il voler rendere speciale ogni giornata, il valore della famiglia grazie ai nipotini ed allo zio, quasi sempre presenti in ogni avventura e in ogni peripezia che, il papero più umano che si possa trovare, è chiamato ad affrontare. Questa mostra si avvale anche delle nuove tecnologie grazie al Paperino VR Experience sarà possibile, attraverso un visore, entrare nella casa di Paperino, toccare gli oggetti e interagire anche con i personaggi. Una grande Pinacoteca di Paperino avrà appesi al muro delle grandi opere pittoriche con protagonisti la famiglia dei paperi ed alcune statue in onore del nostro amico pennuto che lo ritraggono in diverse pose, da quella classica ad un Paperino arrabbiato, cosa che accade spesso nelle storie. Spazio anche alla creatività grazie a Kinder che oltre al momento foto metterà a disposizione delle grandi pareti magnetiche il proprio Paperavatar e sempre parlando di creatività l'artista Paolo Campinoti della Disney creerà dei disegni di Paperino in estemporanea. Il mondo di Paperino sarà per una settimana a Lucca pronto ad accogliere i piccoli ed i meno piccoli."



Il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini ed il consigliere regionale Stefano Baccelli durante l'inaugurazione della mostra hanno voluto sottolineare la bellezza del luogo scelto dall'organizzazione del Lucca Comics per l'allestimento, il mercato del Carmine.

" Questo evento è realizzato in uno dei mercati coperti di Lucca che cerca di valorizzarsi e valorizzare gli esercizi commerciali che riescono a stare aperti. Questa iniziativa su Paperino porterà certamente tanto pubblico che potrà riscoprire un luogo affascinante all'interno della città, come il mercato del Carmine. Paperino è un personaggio amato da tutti ed attirerà sicuramente tantissime persone e la mostra è veramente interessante sia per l'utilizzo di queste nuove tecnologie che per i contenuti che può offrire."



All'interno della mostra è stato allestito un Bookshop dove è possibile acquistare i fumetti con le storie dove è presente Paperino e Paperinik.Per accedere all'aerea bisogna munirsi di biglietto intero al costo di 5 euro, acquistabile anche sulla piattaforma di prevendita di Lucca Crea: https://luccacrea.vivaticket.it/ridotto: € 3 (per chi acquista il biglietto in prevendita insieme a quello del festival, o per chi esibisce il biglietto di Lucca Comics & Games presso la biglietteria dedicata presso il Mercato Del Carmine)