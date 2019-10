Cultura e spettacolo



Penultimo appuntamento della fortunata rassegna musicale Lucca Chamber Music Festival 2019

venerdì, 11 ottobre 2019, 01:18

Il concerto del Duo Iberia composto da Nicola Fenzi alla chitarra e Francesca Gaddi al violoncello è organizzato nell’ambito del Lucca Chamber Music Festival che come di consueto troverà luogo nella bella cornice della chiesa di San Salvatore a Lucca.

Il Duo Iberia nasce nel 2015 dal desiderio di due musicisti, legati da una stima reciproca, di unirsi in un insolito ensemble per sfruttare l'enorme gamma timbrica ed espressiva che questi due strumenti insieme possono offrire.

Caratteristiche fondanti del gruppo sono l'approfondimento del repertorio di musica popolare di varie provenienze, non solo ispaniche come suggerisce il nome del duo, ma anche sud americane, est europee, russe, orientali etc e una ricerca continua di come i timbri della chitarra e del violoncello, insieme, possono rendere al meglio questo genere di musica.

La fusione delle diverse origine di questi due strumenti è ciò che contraddistingue il Duo Iberia da altri gruppi cameristici più classici e tradizionali, ed è ciò che ci permette di esprimere al meglio la loro poliedricità.

La realtà cosmopolita dei giorni ha un indubbio effetto sul modo di fare musica del Duo Iberia e l'intento è quello di evidenziarne tutti gli aspetti, anche i più contrastanti.

Il programma, che prevede arrangiamenti e opere originali composte per quest’insolita formazione cameristica, è incentrato in particolar modo su alcuni dei più grandi autori del ‘900 che hanno tratto ispirazione dalla musica di tradizione popolare, tra i quali A. Piazzolla, E. Granados, M. De Falla, W. Matiegka, Gnattali e B. Bartòk.

La Biglietteria sarà aperta sul luogo del concerto dalle ore 15.30

Per Info e dettagli consultare il sito www.luccachambermusicfestival.org o la pagina fb Lucca Chamber Music Festival.

Informazioni al 3403181193