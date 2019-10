Cultura e spettacolo



Protezione civile, successo per la giornata di studio in Sala Tobino

lunedì, 14 ottobre 2019, 14:45

Nella mattinata di oggi, presso la Sala Mario Tobino di Palazzo Ducale, si è tenuta una giornata di studio volta a sensibilizzare le amministrazioni comunali e le strutture operative presenti sul territorio sui temi riguardanti il sistema di protezione civile a livello territoriale, sulle attività di prevenzione poste in essere e la loro diffusione alla popolazione.

L’iniziativa ha preso le mosse dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2019, che ha istituito la “Settimana Nazionale della Protezione Civile”, che ogni anno in Italia si svolgerà in corrispondenza del 13 ottobre, data in cui si celebra la Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali, proclamata dall’Onu.

Dopo l’apertura dei lavori a cura del Vice Prefetto Reggente Giuseppina Cassone e del Presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini, si sono susseguiti gli interventi dei relatori: Paolo Masetti, delegato ANCI Toscana per la Protezione Civile, Elvezio Galanti professore del corso “Protezione Civile e legislazione ambientale” presso l’Università degli Studi di Firenze, Bernardo Mazzanti responsabile del settore Protezione Civile e del Centro funzionale della Regione Toscana.

Nella seconda parte, coordinati e introdotti da Francesco Grossi della Provincia di Lucca e da Stefania Trimarchi Capo di Gabinetto della Prefettura di Lucca, gli interventi riguardanti le componenti e le strutture operative dell’organizzazione del sistema di protezione civile.

Hanno preso la parola Andrea Sodi, funzionario del Settore protezione Civile del Comune di Lucca, Mauro Giannotti, referente dell’Unione dei Comuni della Garfagnana, Domenico Di Nardo, referente dell’Unione dei Comuni della Versilia, Giovanni Vannucci, Coordinatore provinciale del volontariato di protezione civile, Geremia Coppola Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Lucca, Nicola Ricci, Vice Comandante della Stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e Andrea Nicolini, direttore Centrale Operativa del 118 Alta Toscana.

Il Convegno è stata un’occasione di riflessione sui temi principali della Protezione Civile, puntando l’attenzione in particolare sull’esigenza del coordinamento a livello provinciale, sulla necessità della pianificazione di protezione Civile e sull’implementazione dell’informazione alla popolazione.

Le componenti delle strutture operative hanno commentato l’organizzazione provinciale in caso di eventi di protezione civile, illustrando, ciascuno per la parte di competenza, il ruolo svolto al verificarsi di una emergenza.



Una copiosa presenza di studenti dell’Isi Pertini, dell’istituto Giorgi e dell’istituto Civitali, accompagnanti dai docenti e dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Professoressa Donatella Buonriposi, hanno preso parte all’iniziativa, apprezzando il valore educativo dell’iniziativa.