Cultura e spettacolo



Quinto appuntamento della rassegna di teatro amatoriale “Chi è di scena!”

venerdì, 11 ottobre 2019, 12:31

Domani sabato 12 ottobre si terrà il quinto appuntamento della rassegna di teatro amatoriale “Chi è di scena!” organizzata dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con Comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano.

Sabato 12 ottobre alle 21:15 al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” a Ponte a Moriano la Compagnia dell’Azzardo present ain prima assoluta “Poveri sì ma senza un soldo! - Piccoli intrallazzi quotidiani della Famiglia Corti”, commedia in due atti di Luigi Buchignani e Claudio Andreotti.

Lo spettacolo

La vicenda si svolge nella casa di Vincenzo, fattore della contessa Landi ed è temporalmente collocata verso la fine degli anni Cinquanta del secolo scorso.

Vincenzo è in competizione ed invidioso del Paolini, altro fattore della Contessa, che pare avere i riguardi tutti per lui; passiamo ora in rassegna i vari personaggi: vi è Gioconda, la moglie del fattore, che vive di piccoli lavori da sarta alla quale mancano le “attenzioni” del marito; vi è Alfio il fratello “scemo di guerra” (ma mica tanto biscaro) di Vincenzo; il padre dei due, Piero, rissoso ed in cerca di avventure galanti, nonostante l’età; il Maresciallo Lo Becco, che indaga sulla scomparsa di Alfio e sulle malefatte di Piero; Cornelio il gestore del Circolo, uomo bonario e sempliciotto che si fa abbindolare in tutte le situazioni; Carlo il postino, curioso e importuno; Ambrogio, la guardia del corpo della Contessa, dai metodi estremamente spiccioli; Amalia la fattucchiera, che frequenta la casa in quanto Gioconda crede nell’arcano; ed infine la Contessa Ilaria donna esuberante e non schiva ad avventure.

La storia, oltre ad essere uno spaccato della quotidianità della famiglia Corti, gira attorno ad una bottiglia di un elisir afrodisiaco, che, sul finire della vicenda, cadrà, probabilmente, nelle giuste mani, e come in tutto il “teatro leggero”, vi sarà un “giusto” lieto fine.

PERSONAGGI / INTERPRETI

Vincenzo, il fattore / Marino Giusti

Gioconda, la moglie / Grazia Bolcioni

Alfio, il fratello scemo / Alfredo Rovai

Piero, il padre / Luigino Ridolfi

Carlo, il postino / Sergio Giannelli

Amelia, la maga / Manuela Marzi

Ilaria, la Contessa / Silvana Busetto

Ambrogio, l’autista e guardia del corpo / Renzo Cinacchi

Lo Becco, il Maresciallo / Giordano Bertolucci

Cornelio, il gestore del Circolo / Giuseppino Sbrana

Regia di ALFREDO ROVAI

Informazioni di servizio

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:15 e, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare la prenotazione (o ricevere maggiori informazioni) telefonando a Rita al numero 320/6320032 oppure scrivendo all’indirizzo mail fitalucca@gmail.com.

Il costo dell’ingresso è di € 8,00 (ridotto € 6,00 per i bambini tra i 6 e i 12 anni e tesserati F.I.T.A. € 4,00).

Il programma completo di questa e di tutte le rassegne della F.I.T.A. è consultabile sul sito www.fita-lucca.it.