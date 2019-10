Cultura e spettacolo



Santini: "Sì alla mostra permanente di Alcide. Ma per convincere il Comune a farla, devo dire sono contrario"

giovedì, 10 ottobre 2019, 17:15

di remo santini

Chiamato in causa da Umberto Sereni a proposito della mostra di Foto Alcide in San Cristoforo per la sua lucchesità più volte reclamata e sbandierata, Remo Santini interviene nel dibattito con una... provocazione:

Sarebbe senz'altro doveroso rendere permanente la mostra di Alcide, che attraverso 430 scatti dal 1949 ad oggi tramanda la storia della città e ha avuto un successo al di là di ogni più rosea previsione nelle scorse settimane all'interno della chiesa di San Cristoforo.

Non ho dubbi nella mia risposta alla sollecitazione che mi è stata fatta dal professor Sereni attraverso le colonne della Gazzetta e anche direttamente nel corso di una breve chiacchierata. La Lucchesità, l'ho detto e sottolineato molte volte, è preservare a tutti costi il proprio territorio e le sue tradizioni: dunque, quale migliore occasione di questa? Perché non solo ai cittadini, ma anche ai turisti, bisogna proporre un'offerta che valorizzi la nostra identità.

In un momento in cui tutto è massificato, mettere all'attenzione dei visitatori italiani e stranieri le nostre origini è un'arma vincente, come hanno sottolineato anche gran parte degli intervenuti al consiglio comunale su "Lucca 2030" da me ideato e proposto. Puntare sulle origini convintamente, senza ritenere che sia di serie B o qualcosa di provinciale (come purtroppo ritiene la giunta Tambellini) perché anzi è il contrario. Esaltare la narrazione di Lucca, del suo percorso e della sua immagine così unica rispetto al panorama toscano, non puo' che portare vantaggi sia in termini di marketing che di riscatto e orgoglio di ognuno di noi.

Quanto al luogo, sarebbe bellissimo poter conservate la mostra in San Cristoforo, o altrettanto nello trasferirla a Palazzo Guinigi. Aggiungo una terza opzione, l'ex Cavallerizza. Per evitare calende greche o vane promesse, sarebbe preferibile che la rassegna di potenti immagini del nostro passato venisse accolta comunque in un immobile già disponibile. Tuttavia se questo, come dice il professor Sereni, sia un banco di prova per l'amministrazione, davvero non lo so.

Potrebbe semmai essere l'eccezione che conferma la regola, perché in questi oltre sette anni di governo, il centrosinistra lucchese e gli assessori che si sono alternati hanno dimostrato di non avere una strategia in ambito culturale e di non avere a cuore nella fattispecie la difesa della lucchesità. E poi quando altri propongono, di solito la giunta dice no a prescindere pensando a chissà quali retropensieri.

Detto quindi che sono d'accordo con lei, Sereni, devo pero' provare a lanciare una provocazione. Ovvero dire, anche se sono estremamente favorevole a rendere permanente la mostra di Alcide, che invece sono contrario. Perché normalmente l'amministrazione comunale boccia ogni nostra proposta o qualsiasi progetto che sposiamo. Chissà che per fare l'opposto di ciò che chiediamo, almeno per una volta la giunta accontenti non tanto noi, ma renda giustizia a Lucca e alla sua storia.



Remo Santini

ex candidato sindaco di liste civiche e partiti di centrodestra e attuale capogruppo di SìAmoLucca in consiglio comunale