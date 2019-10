Cultura e spettacolo



Scuola MADE, porte aperte a Palazzo Boccella

giovedì, 3 ottobre 2019, 11:46

Sabato 5 ottobre dalle ore 11 porte aperte a Palazzo Boccella per conoscere il nuovo programma di Scuola MADE, il corso post diploma in Managementdell’Accoglienza e Discipline Enogastronomiche di Fondazione Campus, che da quest’anno vede la prestigiosa collaborazione con Fondazione Gualtiero Marchesi.

Scuola MADE si rivolge a giovani diplomati, fortemente motivati, con una grande passione per il mondo dell’hospitality, dell’accoglienza e in generale del turismo.

La particolare formula intensiva del corso si divide in due fasi. La prima prevede sei mesi di lezioni in aula con professori accademici e professionisti del settore, oltre a manager, chef e docenti dell’Accademia fondata dal grande Maestro della Nuova Cucina Italiana, da sempre convinto sostenitore della necessità di alta formazione nell’ambito dell’arte culinaria e dell’accoglienza. La seconda fase consiste nell’esperienza sul campo: almeno 350 ore di stage curriculare in Italia e all’estero, presso grandi aziende del settore selezionate dall’ufficio Career Service di Fondazione Campus assieme alla Fondazione Marchesi.

Al termine del percorso di studi gli studenti conosceranno i principali modelli dell'accoglienza e le nuove tendenze dell’arte culinaria, la business etiquette per accogliere ed esaudire i desideri della clientela, le competenze economiche per la gestione dei costi e la promozione del prodotto. Saranno quindi professionisti in grado di inserirsi nel mondo del lavoro a un livello alto in qualità di Assistant per Hospitality Manager, Restaurant Manager, F&B Manager, Maitre di sala, Banqueting Manager, Event Manager, Customer care Manager, Reservation Manager.

Secondo un recente studio pubblicato da Altagamma - Fondazione che riunisce le imprese dell’Alta Industria Culturale e Creativa ed ambasciatrice nel mondo dello stile di vita italiano – sono queste le risorse umane che verranno maggiormente richieste dal settore Ospitalità nei prossimi 5 anni: stando alla medesima ricerca il comparto delle ricezione alberghiera e della ristorazione richiederà 33.220 persone che presentino questo tipo di profilo professionale.

L’eccellente preparazione degli studenti MADE è confermata anche dall’alto tasso di occupazione (l’88,7%) a sei mesi dalla conclusione degli studi.

La Scuola vanta un altro punto di forza nella formula residenziale del corso: nei sei mesi di lezione gli studenti della Scuola risiedono a Palazzo Boccella - vitto e alloggio rientrano nella retta scolastica –, facendo un’esperienza di vita in comune, che è parte integrante del percorso formativo sia a livello professionale che personale. Terminate le ore in aula i ragazzi devono infatti dedicarsi a laboratori pratici con i professionisti delle diverse aree della ristorazione e dell’accoglienza, ma anche provvedere alla preparazione dei propri pasti e della tavola. La divisione in brigate alternate consente a ciascun allievo di sperimentare ogni specializzazione professionale e favorisce la capacità di lavorare in gruppo e di fare squadra, mentre al contempo stimola il singolo a migliorarsi e instaura nei team una sana competizione. La convivenza con coetanei provenienti da tutta Italia costituisce inoltre una preziosa occasione di maturazione sul fronte personale. Per molti ragazzi si tratta della prima esperienza di vita lontano dalla famiglia: in un contesto controllato e tutelato Scuola MADE significherà per loro anche indipendenza e responsabilizzazione.

Per scoprire di più è possibile partecipare al prossimo open day sabato 5 ottobre inviando una mail all’indirizzo info@scuolamade.it o telefonando al numero 0583 333420.