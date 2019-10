Cultura e spettacolo



Settimana Nazionale della Protezione Civile: convegno in Sala Tobino

venerdì, 11 ottobre 2019, 20:06

Con direttiva del presidente del consiglio dei ministri del 1° aprile, è stata istituita la “Settimana Nazionale della Protezione Civile” che ogni anno in Italia si svolgerà in corrispondenza del 13 ottobre, data in cui si celebra la Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali, proclamata dall’Onu.

Si tratta di un’iniziativa finalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolare i giovani, sui temi della protezione civile e della resilienza, sulla riduzione dei rischi e sulla conoscenza delle capacità operative e di intervento delle diverse articolazioni del Servizio nazionale di protezione civile.

In tale ambito, è stato organizzato, d’intesa con la Provincia, un convegno riguardante il Sistema di protezione civile e le attività di prevenzione poste in essere a livello territoriale.

L’incontro si terrà lunedì 14 ottobre, alle ore 9:00, presso la sala Mario Tobino del Palazzo Ducale di Lucca.