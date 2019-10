Si conclude la rassegna autunnale del Festival Organistico

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 18 ottobre 2019, 14:30

Sono quattro gli incontri in programma (16, 21, 23 e 25 ottobre le date), una trentina gli studenti dell'Isi Pertini (classe di Grafica) e del Liceo Artistico Passaglia di Lucca coinvolti in attività formative che si svolgono nel Palazzo delle Esposizioni

venerdì, 18 ottobre 2019, 13:01

Manca meno di un mese a Photolux Festival, la biennale internazionale di fotografia, diretta da Enrico Stefanelli che dal 16 novembre all'8 dicembre porta a Lucca oltre 25 mostre

venerdì, 18 ottobre 2019, 12:12

Il potere evocativo del racconto e la suggestione della musica di Mozart e Haydn sono i protagonisti del primo appuntamento autunnale con i concerti dell'Associazione Musicale Lucchese

venerdì, 18 ottobre 2019, 11:58

Musica, comicità e beneficenza: questi gli ingredienti della manifestazione denominata Sinergest for Christmas che si terrà domenica 15 dicembre alle 17 al Teatro del Giglio e che vedrà alternarsi sul palco artisti come Maurizio Lastrico, Paolo Migone, Mr Rain e Marina Attili

venerdì, 18 ottobre 2019, 11:02

La Provincia di Lucca e il restauro dell'ex convento di S. Agostino di Lucca, che ospita da gennaio 2017 il Liceo Musicale "Passaglia", superano a pieni voti l'esame dei funzionari della Banca Europea degli Investimenti (BEI) e della task-force per l'edilizia scolastica dell'Agenzia per la coesione territoriale che fa capo...

venerdì, 18 ottobre 2019, 08:43

Presto il parco di via Matteotti sarà cardioprotetto. L'Associazione parco di Sant'Anna giovedì 24 ottobre alle 20,00 organizza presso il ristorante Amleto in via De Gasperi, 95 (dietro la COOP di Sant'Anna) una cena di beneficenza finalizzata alla raccolta fondi per l'acquisto di un defibrillatore da installare nel nuovo parco...