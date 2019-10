Cultura e spettacolo



Si inaugura sabato la mostra fotografica "Sotto un'altra luce"

giovedì, 17 ottobre 2019, 22:40

di barbara ghiselli

Si inaugura sabato 19 ottobre alle 17 nella sala espositiva di corte dell'Angelo la mostra fotografica "Sotto un'altra luce", esposizione di stampe ai sali d'argento, prodotte in camera oscura con materiali e metodi non convenzionali. La mostra organizzata da "Il labirinto dell'immagine", associazione culturale non profit, vedrà esposte le fotografie di Ugo Favilla e Valentino Giannini e sarà introdotta da un saggio critico del dottor Pier Alessandro Fossati.

Visitare una mostra fotografica è un po' come intraprendere un viaggio con gli

occhi del fotografo che espone le proprie opere infatti come sosteneva Proust "Il vero viaggio non è quello di andare verso nuovi paesaggi, ma di vedere con nuovi occhi".

In questa mostra viene proposto un nostro modo di vedere il mondo che ci circonda,

filtrato dalla nostra mente e con i nostri occhi sotto un'altra luce, infatti le immagini fotografiche, fatte usando le tecniche sopra citate, sono pervase da un'atmosfera romantica, magica e onirica.

Come hanno spiegato gli autori: "Il nostro intento è quello di produrre fotografie che per stile, artigianalità ed unicità si pongono fuori dalla omologazione contemporanea".

Favilla e Giannini hanno inoltre spiegato in cosa consiste la stampa lith:"E' una pratica di camera oscura assai empirica per le infinite variabili che possono essere messe in atto, essa si basa sull'utilizzo di materiali (carte e sviluppi in primis) ma anche additivi non propriamente tipici della stampa tradizionale ai sali d'argento in bianco e nero. I supporti sensibili di stampa vengono accuratamente scelti in base al risultato che si vuole ottenere. Non tutte le carte sono adatte allo scopo. Vengono usate carte moderne di produzione attuale che offrono risultati abbastanza replicabili. Risultati molto interessanti irripetibili e a volte sorprendenti, si possono ottenere con carte vintage, prodotte nell'ultimo trentennio del secolo scorso. Molto affascinanti sono anche le carte sensibilizzate artigianalmente in proprio".

La mostra resterà aperta dal 19 al 27 ottobre con il seguente orario: sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Gli altri giorni dalle 16 alle 19. Ingresso libero.