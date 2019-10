Cultura e spettacolo



"Sinergest For Christmas", musica e risate sotto il segno della solidarietà

venerdì, 18 ottobre 2019, 11:58

di barbara ghiselli

Musica, comicità e beneficenza: questi gli ingredienti della manifestazione denominata Sinergest for Christmas che si terrà domenica 15 dicembre alle 17 al Teatro del Giglio e che vedrà alternarsi sul palco artisti come Maurizio Lastrico, Paolo Migone, Mr Rain e Marina Attili. L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione Sinergest For e da numerose realtà imprenditoriali, ha avuto il patrocinio del comune e della provincia di Lucca e il ricavato della stessa sarà devoluto a due associazioni lucchesi (Anffass Lucca e Il sorriso di Stefano) e a un ente benefico di Torino (Nes). Alla conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa, che si è tenuta questa mattina in comune, hanno partecipato tra gli altri: Marco Vannucchi, amministratore delegato Sinergest e presidente Sinergest For, Lorenzo Bertolucci, l'assessore alla cultura Stefano Ragghianti, Manuel Graziani e Alberto Puccinelli, rispettivamente direttore generale e componente del direttivo Anffass Lucca e Raffaele Antonetti, presidente dell'associazione “Il sorriso di Stefano”.



“L'idea è nata – ha spiegato Bertolucci – alcuni mesi fa quando la software house Sinergest ha costituito l'associazione Sinergest For con lo scopo di promuovere e sostenere iniziative in ambito sociale e culturale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In quest'ottica, in vista del prossimo Natale, Sinergest For ha deciso di promuovere un evento che fosse in grado di unire divertimento e beneficenza e che potesse essere gradito sia dalle famiglie che dai giovani”. Vannucchi ha sottolineato che l'obiettivo è quello di contribuire a realizzare un evento che sia un'occasione per il pubblico per divertirsi e stare insieme e nello stesso tempo contribuire alla raccolta fondi per sostenere le associazioni. “C'è la volontà di ripetere una manifestazione di questo tipo tutti gli anni” ha poi aggiunto.



Ragghianti ha evidenziato l'importanza di iniziative di questo genere a vantaggio della solidarietà e ha espresso la sua soddisfazione per il fatto che la manifestazione sia a dicembre e nella magnifica cornice del Teatro del Giglio.



I rappresentanti delle associazioni presenti hanno espresso la loro gioia per l'iniziativa e per il fatto che il ricavato della stessa sarà ripartito in loro favore.



A condurre l’evento saranno Marco Vannucchi e Lorenzo Bertolucci, presidente e vicepresidente dell’associazione. Tutti gli introiti (provenienti da sponsor, donazioni e biglietti), tolte le spese, saranno devoluti alle associazioni di volontariato: Anffas Lucca, Il Sorriso di Stefano e Nes.

Lo spettacolo della durata di circa due ore vedrà alternarsi sul palco comici e cantanti. Per questa prima edizione gli artisti saranno: Maurizio Lastrico, attore e comico genovese, conosciuto dal grande pubblico per la lunga partecipazione a Zelig con la sua Divina Commedia, rivista e corretta, e per il recente ruolo stabile nella serie tv Don Matteo. Paolo Migone, comico e autore livornese, per molti anni protagonista di Zelig. Per la prima volta al Giglio, Migone porterà sul palco l’eterno gioco fra uomini e donne e il suo immancabile occhio nero. 3 dischi di platino, oltre 100 milioni di visualizzazioni su Youtube. Bastano questi numeri per presentare Mr Rain, uno dei rapper under 30 più maturi della scena italiana. Martina Attili, giovanissima grande protagonista a XFactor nel 2019 e disco di platino con Cherofobia. La cantautrice romana sta girando l’Italia con il suo tour e si sta preparando a nuovi progetti discografici.L’estate appena trascorsa l’ha vista protagonista in radio e tv con il brano La Somma, cantato proprio insieme a Mr Rain. I due artisti dopo le esibizioni da solisti a un certo punto duetteranno insieme sul palco la suddetta canzone. All'iniziativa sarà inoltre presente anche Federico Maria Liperini di radio Bunda.



Ma di cosa si occupano le associazioni a cui sarà devoluto il ricavato?



Dal 1965 Anffas Lucca si occupa di assicurare il benessere e la tutela delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, in modo da concretizzare i principi di pari opportunità, non discriminazione e inclusione sociale. Il Sorriso di Stefano di Lucca è un’associazione nata nel 2008 in memoria di Stefano Antonetti. Si tratta di una realtà operante in molti campi che organizza e sostiene iniziative legate all’assistenza sociale, attività ricreative, culturali, ambientali, scolastiche e formative. Il Nes di Torino aiuta mamme straniere, sole, con bambini in tenera età. NES fa parte dell’Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano e svolge la propria attività presso il condominio di Corso Farini 32, dove alloggiano donne o famiglie in difficoltà.

Sinergest For Christmas non sarebbe stato possibile senza il sostegno e la collaborazione di tante realtà del territorio lucchese e non solo, che hanno creduto in questo progetto.In prima linea, a fianco di Sinergest, ci sono i main sponsor: Audi Center Terigi, Caffè Incas, Kles informatica, centro fitness Life Esclusivamente per Tutti, Maurizio Vellutini private banker Fideuram, Mc Donald’s, Pasticceria Regina e agenzia di comunicazione Zaki. Ma il progetto è sostenuto anche da tante altre importanti aziende: Ad.One agenzia di comunicazione, Banca di Pescia e Cascina - Credito Cooperativo (che acquisterà anche alcune decine di biglietti per i suoi soci), Corelink servizi it, Matchdrive servizi avanzati di controllo di gestione e finanza aziendale, Oleificio R.M. e Tecnopaper. Il prezzo dei biglietti: 25 euro per il I settore, 20 euro per il II settore. I tagliandi per Sinergest for Christmas possono essere acquistati in più modi: alla biglietteria del teatro del Giglio, aperta dal mercoledì al sabato con orario 10,30 – 13 e 15 – 18. Telefono: 0583.465320 (in orario di apertura al pubblico). E-mail: biglietteria@teatrodelgiglio.it. Sul sito e nei punti vendita Ticket One. Visitando i siti www.sinergestfor.it e www.teatrodelgiglio.it.



Info. Tutte le informazioni e i dettagli della manifestazione sono consultabili sui canali online di Sinergest For: www.sinergestfor.it; www.facebook.com/sinergestfor; www.instagram.com/sinergestfor. E’ possibile contattare l’associazione Sinergest For chiamando allo 0583.378530, oppure inviando una mail a info@sinergestfor.it.