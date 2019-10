Cultura e spettacolo



Speciale LuccAutori di Rai Parlamento in onda su Rai Tre

venerdì, 25 ottobre 2019, 20:10

Martedì 29 ottobre alle 10.50 su Rai Tre andrà in onda uno speciale realizzato da Rai Parlamento in occasione del festival LuccAutori 2019. Intervengono il presidente Demetrio Brandi, la cuoca- scrittrice Luisanna Messeri, il curatore della mostra "Omaggio a Leonardo" Stefano Giraldi, l'attrice Franca Minnucci, il fumettista e illustratore Bruno Cannucciari, gli autori Giovanni Pezzella, Cinzia Montagna e la sceneggiatrice Katia Colica. La conduttrice del programma, Marina Giraldi, parlerà della mostra "Racconti a Colori", realizzata a Villa Bottini dagli studenti del liceo artistico Passaglia, e del cortometraggio "Non lo faccia" prodotto da LuccAutori e Scuola di Cinema Immagina, diretto da Giuseppe Ferlito.Tanti gli ospiti della 25^ edizione del festival che hanno dato vita ad incontri estremamente interessanti condotti da Elena Marchini; oltre ai già citati ricordiamo la partecipazione di Laura Orsolini, Annalisa Strada, Ennio Cavalli, Bruno Gambarotta, Eraldo Affinati, Lido Contemori, Lello Arena. Il servizio televisivo sarà l'occasione per dare il via alla 19^ edizione del premio letterario Racconti nella Rete, il più grande premio nazionale per inediti, online nel sito www.raccontinellarete.it