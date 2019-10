Cultura e spettacolo



Stagione cameristica: ecco i concerti autunnali dell'Associazione Musicale Lucchese

lunedì, 7 ottobre 2019, 13:08

Quattro concerti, quattro ottime occasioni per ascoltare grande musica e accompagnare alla conclusione la Stagione 2019 dell’Associazione Musicale Lucchese. Dopo i Concerti estivi di Pieve a Elici e il Concerto per San Michele, l’AML torna all’Auditorium “Boccherini” per concludere una stagione come sempre ricchissima di incontri, che da questo anno prevede una programmazione anche in autunno.

Il primo appuntamento è per domenica 20 ottobre con “Mozart 1781 – La conquista della dura libertà”, il racconto in musica e parole, intenso ed emozionante, di un momento cruciale nella vita di Mozart. Protagonisti il giornalista e critico musicale Sandro Cappelletto, autore della drammaturgia e voce narrante, il violinista Marco Rizzi, premiato nei più importanti concorsi internazionali e il pianista Simone Soldati. Saranno loro a scandire il racconto di Cappelletto con una serie di Sonate per violino e pianoforte di Mozart e Haydn.

Domenica 27 ottobre, suonerà a Lucca la pianista Gloria Campaner, che per l’occasione proporrà un recital dedicato a Chopin, con i 24 Preludiop. 28, e Schumann con le Scene Infantili op 15. Veneziana di nascita, Gloria Campaner é la prima italiana a ottenere una Fellowship del Borletti Buitoni Trust 2014 ed é apprezzata a livello internazionale per la tecnica e la versatilità con cui affronta anche il repertorio contemporaneo e sperimentale. A illustrare il programma sarà il direttore dell’ISSM “L. Boccherini” Fabrizio Papi.

La stagione prosegue in novembre con gli ultimi due concerti. Domenica 10, “Fuga, Misterio y Folia”, un suggestivo viaggio nella musica che racconta storie senza tempo e senza frontiere con pagine di Piazzolla, Saverio Rapezzi, Pujol e Leo Brouwer. Sul palco Giampaolo Bandini (chitarra) e Cesare Chiacchiaretta (bandoneon), un duo nato nel 2002 e divenuto immediatamente un riferimento nel panorama concertistico internazionale per la forza comunicativa e lo straordinario carisma. Il programma prevede anche la struggente Folia a través de los siglos, dedicata al duo Bandini-Chiacchiaretta dal grande compositore cubano Leo Brouwer nel 2017. L’introduzione al concerto è a cura di Giampaolo Bandini.

Domenica 17 novembre si terrà il 3° appuntamento con l’integrale dei quartetti per archi di L. Van Beethoven con il Quartetto Adorno, recentemente insignito del prestigioso premio “Una vita per la musica” a Venezia. Nella seconda parte del concerto il quartetto incontrerà il contrabbassista Gabriele Ragghianti per l’esecuzione del Quintetto per archi n. 2 in sol maggiore, op. 77 di Dvořàk.

I concerti si tengono all’auditorium dell’ISSM “L. Boccherini” e iniziano alle 17. Il costo del biglietto intero è 12 euro (ridotto 10 euro). Riduzioni per studenti (5 euro) e gruppi familiari. I ragazzi sotto i 14 anni entrano gratis. Il programma completo della stagione su www.associazionemusicalelucchese.it.

L’attività dell’Associazione Musicale Lucchese gode del patrocinio e sostegno del Comune di Lucca, del sostegno della Regione Toscana, del patrocinio della Provincia e della Prefettura di Lucca ed è riconosciuta e sostenuta dal Ministero per i beni e le attività culturali. I progetti vedono l'AML al centro di una fitta rete di collaborazioni tra cui quelle con l'Istituto “L. Boccherini”, il Teatro del Giglio, la Fondazione Puccini, il Museo Casa Natale Puccini, i centri studio “Puccini” e “Boccherini”, l'Ufficio Scolastico Provinciale. A queste collaborazioni si aggiungono quelle di carattere internazionale come quella con il Mozarteum di Salisburgo che caratterizzano i progetti di Lucca Classica. Alcuni appuntamenti, inoltre, fanno inoltre parte della rassegna “Il Settecento musicale a Lucca”.

Al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, main sponsor di AML, si affiancano la Fondazione Banca del Monte di Lucca e sponsor quali Akeron, Lucar-Bmw, Wolters Kluwer CCH Tagetik, gruppo Esedra, Banca del Monte di Lucca, Unicoop Firenze, I Gelati di Piero, Palestra Ego, Guidi Gino, Caffè Bonito, Acqua Silva Farmacia Novelli, Francesconi Costruzioni, Hotel Ilaria. Le media partnership sono Rai Radio3, Amadeus, Bell’Italia e Gardenia.