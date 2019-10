Cultura e spettacolo



Swing e jazz anni Trenta e Quaranta: la 15^ edizione di Lucca Jazz Donna

giovedì, 24 ottobre 2019, 17:36

Swing e jazz anni Trenta e Quaranta, ironia e bravura, per la chiusura della 15ma edizione di Lucca Jazz Donna. Le Sorelle Marinetti e l'Orchestra Maniscalchi saliranno sul palco della Chiesa di San Francesco alle 21, mentre nel pomeriggio saranno distribuiti i biglietti gratuiti, nelle consuete modalità degli eventi in San Francesco,grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Le Sorelle Marinetti sono un progetto nato nel 2007 da un'idea del produttore Giorgio Bozzo e dell'arrangiatore Christian Schmitz: il trio è il frutto di una seria ricerca nel repertorio dello swing e del jazz italiano degli anni Trenta e Quaranta, di un certosino lavoro di adattamento dei timbri vocali dei tre attori e cantanti e di recupero filologico degli arrangiamenti e del sound originale. Le Sorelle Marinetti sono Marco Lugli nel ruolo di Scintilla Marinetti, Nicola Olivieri in quello di Turbina Marinetti e Matteo Minerva come Elica Marinetti.

Saranno accompagnate dai 10 musicisti che compongono l'Orchestra Maniscalchi: Christian Schmitz (in arte Chicco Maniscalchi) direttore e pianoforte, Adalberto Ferrari, Andrea Ferrari e Roberto Meroni al sax, Sergio Orlandi e Fabio Buonarota all tromba, Alessio Nava al trombone, Pierluigi Petris alla chitarra, Paolo Dassi al contrabbasso e Riccardo Tosi alla batteria.

Le sorelle Marinettisono un trio en travesti di attori e cantanti specializzato nella tecnica del canto armonizzato (close harmony), molto in voga nel periodo dello swing anni Trenta e Quaranta e grazie al quale dal 1936 al 1943 un trio di sorelle magiaro-olandesi, il Trio Lescano, divenne una vera sensazione nel nostro Paese. Il progetto è un tributo a queste tre meravigliose artiste, Giuditta Alessandra e Caterinetta Lescano. I repertorio era quello che faceva impazzire i giovani del tempo e in questo senso è anche un omaggio alle donne dell'epoca, desiderose di sperimentare la modernità.

Il progetto nasce come spettacolo teatrale e nel suo percorso ha visto nel 2010 il sul palco del Teatro Ariston con Arisa, nel 2011 un tour estivo con Simone Cristicchi e nel 2012 con Vinicio Capossela. L'anno scorso è uscito il terzo album da studio dal titolo "Parole d'amor".

L'orchestra Maniscalchi è diretta da Christian Schmitz (in arte Chicco Maniscalchi), che suona anche il pianoforte, e poi da Adalberto Ferrari, Andrea Ferrari e Roberto Meroni al sax, Sergio Orlandi alla tromba, Fabio Buonarota alla tromba, Alessio Nava al trombone, Pierluigi Petris alla chitarra, Paolo Dassi al contrabbasso e Riccardo Tosi alla batteria.

La conduzione della serata è di Michela Panigada che, co-organizzatrice dell'evento con il Circolo Lucca Jazz, in apertura intervisterà il produttore, Giorgio Bozzo.

Lucca Jazz Donnaè organizzato dal Circolo Lucca Jazz insieme al Comune di Lucca, al Comune di Capannori, alla Provincia di Lucca, con il sostegno dalla Regione Toscana, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, della Fondazione Banca del Monte di Lucca e della Banca del Monte di Lucca, che si terrà dal 28 settembre al 26 ottobre 2019 in diversi auditorium e teatri di Lucca e Capannori.

Durantela serata sarà visitabile la mostra "Le donne nell'immaginario svelato", a cura della Cooperativa Sociale La Mano Amica di Lucca, con opere che la cooperativa sta portando in tour sul territorio all'interno del calendario di eventi organizzato per i 30 anni dalla sua nascita. Sono quadri espressione di un'arte diversa, realizzati da artisti forse inconsapevoli e per questo ancora più affascinanti: persone con disabilità mentale che frequentano i servizi della cooperativa sociale.

L'ingresso prevede la possibilità di sostenere l'associazione Don Baroni.

I biglietti, gratuiti, saranno distribuiti nel pomeriggio del concerto, dalle 16 alle 18 alla reception di IMT (piazza San Francesco, a lato della chiesa).

Per informazioni: www.luccajazzdonna.it; Centro Pari opportunità della Provincia di Lucca, Cortile degli Svizzeri, 2 (0583.417.489, centro.po@provincia.lucca.it) e Comune di Lucca, Ufficio relazioni con il pubblico, via del Moro, 17 (0583.44.24.44, urp@comune.lucca.it).