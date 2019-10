Cultura e spettacolo



"Tesnota" e "The Blues Brothers" al Circolo del Cinema

martedì, 8 ottobre 2019, 10:15

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 10 ottobre alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato il film Tesnota di Kantemir Balagov. Alla fine degli anni Novanta, due giovani fidanzati vengono rapiti. Non volendo rivolgersi alla polizia, la sorella Ilana esplora strade alternative… Premiato a Cannes 2017, Tesnota è lo straordinario e sorprendente film di un regista allievo di Sokurov e destinato a far parlare di sé a lungo. Un film risolto, calibrato, e perfettamente orchestrato. Ogni gesto, ogni volto, ogni dettaglio, fossero anche le pozzanghere o i tristi edifici sovietici, sfiora e insieme sfida l’elegia. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 14 ottobre alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà il nuovo appuntamento dedicato ai film comici. Sarà presentato il film The Blues Brothers di John Landis diventato un cult per diverse generazioni. Un’opera comica, demenziale, musicale per gli occhi, per le orecchie, il corpo. Una coppia indimenticabile, quella di Dan Aykroyd e di John Beluschi, che si fonde genialmente con molti divi del Rhythm and Blues: da Ray Charles a Cab Calloway, da Aretha Franklin a James Brown. Un classico che non finisce mai di sorprendere. Ingresso gratuito con tessera.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10,00 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25,00 euro per i giovedì al Centrale. Inoltre da quest’anno si può sottoscrivere l’abbonamento Young (10,00 euro) per i nati dopo il 1° gennaio 1997 e l’abbonamento Sostenitore (100,00 euro) che danno entrambi libero accesso a tutte le proiezioni dell’anno.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di prescriversi sul sito internet ufficiale www.circolocinemalucca.it.