Cultura e spettacolo



Torna la Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica

venerdì, 18 ottobre 2019, 18:22

Forte del successo della prima edizione, torna la Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. L’iniziativa, che lo scorso anno ha ricevuto la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica, ha l’obiettivo di favorire e promuovere una cultura della sicurezza sismica ed un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare.



In un Paese straordinario, ma ad alto rischio simico quale è l’Italia, il grado di sicurezza della casa diventa la prima cosa da conoscere e, laddove necessario, migliorare attraverso adeguate misure antisismiche. Il terremoto è un evento imprevedibile i cui effetti sugli edifici e sulle persone possono oggi essere mitigati adottando misure che migliorino la sicurezza degli edifici stessi. In caso di terremoto una casa sicura può significare molto, se non tutto, per la vita di chi la abita. Per questo nelle principali città italiane saranno allestiti punti informativi per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione ed informarli sulle variabili che possono incidere sulla sicurezza di un edificio; saranno inoltre fornite informazioni utili circa le agevolazioni fiscali oggi a disposizione per il miglioramento della sicurezza delle abitazioni.



Nella provincia di Lucca la Giornata nazionale della Prevenzione Sismica si svolgerà domenica 27 ottobre 2019, grazie all’impegno congiunto degli Ordini degli Architetti PPC e degli Ingegneri della provincia di Lucca che hanno ritenuto l’iniziativa di alto valore sociale. Si precisa che la Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica è annunciata per domenica 20 Ottobre, ma a causa del maltempo in Provincia di Lucca si è concordato il posticipo a domenica 27.



I punti informativi, aperti dalle ore 10, saranno allestiti a: _ Lucca – Via Beccheria (Loggiato) _ Castelnuovo di Garfagnana – Piazza Umberto I _ Viareggio – Piazza Campioni In queste sedi saranno presenti professionisti architetti e ingegneri per illustrare i possibili interventi di riduzione del rischio sismico, finanziabili attraverso l’incentivo statale del Sisma Bonus, al fine di mettere in sicurezza la propria abitazione.



L’appuntamento sarà inoltre l'occasione per promuovere il Programma di Prevenzione Attiva “Diamoci una Scossa!” grazie al quale sarà possibile prenotare una visita tecnica informativa presso la propria abitazione (o condominio). Le visite gratuite si svolgeranno a Novembre, Mese della Prevenzione Sismica. Cittadini e amministratori di condominio sono invitati perché una visita non costa nulla ma può valere tanto.