Cultura e spettacolo



Torna Lucca Jazz Donna

giovedì, 10 ottobre 2019, 17:48

Largo al jazz! Dagli splendidi giovani musicisti del liceo Passaglia alla serata ALAP: due gli appuntamenti a ingresso libero per Lucca Jazz Donna sabato 12 ottobre 2019, pomeriggio e sera.

Si inizia alle 17nell'auditorium del Liceo Musicale Passaglia (chiostro di Sant'Agostino), Lucca Jazz Donna incontra il Liceo con un concerto delle allieve musiciste. Tre quartetti (chitarre, sassofoni, clarinetti), l'orchestra jazz della scuola e alcune alunne della classe di canto eseguiranno musiche di S. Wonder, J.Pastorius, J.Zawinul, V. Youmans, G. Gershwin. Molti degli studenti hanno già eseguito concerti in diverse manifestazioni (International Jazz Day, Lucca Film Festival) ed hanno ottenuto ottimi risultati in alcuni concorsi nazionali (come il concorso musicale di Scandicci)

Ecco chi sono. Quartetto di chitarre: Rebecca Clerici, Eva Bianchi, Federico Andreoni, Tommaso Giannini. Quartetto di clarinetti: Emma Dal Falco, Maria Letizia Salerno Ballotta, Giacomo Celli, Simone D'Olivo. Quartetto di sassofoni: Veronica Conte, Sara Rosati, Greta Floris, Gabriele De Padova. Voci di Sara Sansone, Alice Tarabella, Serena Krusa, Chiara Ramello e Giulia Fratoni.

Alle 20,30 all'Antico Caffè delle Mura "Lady Ippocrate sings the Blues", serata a favore dell'Associazione Lucchese Arte e Psicologia - ALAP e Archimede con il patrocinio di SMCL–Società medico Chirurgica Lucchese. Sul palco due medici cantanti dell'associazione "Non solo Ippocrate": Patrizia Bisegna, ortodontista di Roma, Rosanna Correnti, neuropsichiatra infantile di Catania, due donne medico, talentuose jazziste per passione e da più di vent'anni impegnate in tutta Italia in spettacoli solidaristici con il gruppo dei medici artisti "Non solo Ippocrate". Si esibiranno con un repertorio di grandi successi jazz internazionali accompagnate per l'occasione dai musicisti del Circolo del Jazz di Lucca (Marco Cattani alla chitarra, Mattia Mazzola al sax, Daniele Micheli al contrabbasso, Vittorio Barsotti alla batteria), con la partecipazione di Davide Bertini al piano, da anni al fianco di "Non Solo Ippocrate". La serata sarà presentata da Michela Panigada con il contributo di Enrico Marchi.

Le offerte ricavate dalla serata saranno devolute alle due associazioni lucchesi che da anni operano nel settore con ateliers e laboratori, eventi di divulgazione e formazione, attività di volontariato al fianco di soggetti appartenenti alle categorie fragili; in particolare la collaborazione con vari Enti e realtà lucchesi, trova sedi privilegiate presso la Fondazione Mario Tobino (incontri didattici, visite guidate e animate presso l'ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano), la sezione appositamente dedicata del L.U.C.C.A. Museum (visite e incontri esperienziali a mediazione artistica), la Cooperativa Sociale "La Mano Amica"(laboratori e ateliers di arteterapia).

Ingresso a offerta libera. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Associazione Lucchese Arte e Psicologia 339 8745260 – info@artepsicologialucca.com.

La 15ma edizione del festival dedicato ai talenti jazz al femminile è organizzata dal Circolo Lucca Jazz insieme al Comune di Lucca, al Comune di Capannori, alla Provincia di Lucca, con il sostegno dalla Regione Toscana, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, della Fondazione Banca del Monte di Lucca e della Banca del Monte di Lucca, e si terrà fino al 26 ottobre 2019 in diversi auditorium e teatri di Lucca e Capannori.

Per informazioni: www.luccajazzdonna.it; Centro Pari opportunità della Provincia di Lucca, Cortile degli Svizzeri, 2 (0583.417.489, centro.po@provincia.lucca.it) e Comune di Lucca, Ufficio relazioni con il pubblico, via del Moro, 17 (0583.44.24.44, urp@comune.lucca.it).