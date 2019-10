Cultura e spettacolo



Torna per le scuole la rassegna “Storie dell’Altro Mondo”

martedì, 15 ottobre 2019, 12:56

Torna la rassegna di Cinema Africano “Storie dell’altro mondo”, all’ottava edizione, promossa dal Centro Missionario Diocesano e Amani Nyayo Onlus. Quest’anno si tratta di due proiezioni, dedicate alle scuole, dello stesso film: “Il ragazzo che catturò il vento” regia di Chiwetel Ejiofor. Il film racconta la storia di William Kamkwamba (interpretato da Maxwell Simba), un tredicenne di Kasunguglawi, un piccolo villaggio a nord del Malawi, che a differenza dei suoi genitori agricoltori, frequenta le scuole e sembra avere una propensione per l'ingegneria elettronica. Si troverà ad affrontare con le sue conoscenze un problema ambientale che mette in pericolo il villaggio in cui abita. Il film verrà proiettato mercoledì 16 ottobre al cinema Astra ore 9.30 per 300 alunni delle scuole superiori (Liceo scientifico Vallisneri, Iti, ITC, Busdraghi e Liceo Majorana); replicato poi giovedì 17 ottobre, sempre alle ore 9.30 al cinema Astra, per 350 alunni delle scuole medie (Carducci, Da Vinci e Chelini). All’interno di questi due giorni si colloca anche la tavola rotonda serale di mercoledì 16 ottobre alle 21 nell’auditorium San Micheletto (Lucca) intitolata: “Crisi climatica e crisi umanitaria: luci e ombre sul nostro futuro” dove interverrà Lorenzo Ci del Movimento Italian Climate Network, introdotto da Francesco Raspini Assessore all’Ambiente del Comune di Lucca e Luca Angeli Presidente di Amani Nyayo Onlus. Queste attività rientrano nel calendario dell’Ottobre Missionario Straordinario indetto da Papa Francesco e a livello locale organizzate dal Centro Missionario Diocesano. Le proiezioni e la tavola rotonda godono del contributo di Cesvot e della collaborazione di: Comune di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Forum per la Cooperazione Internazionale e Earth Strike Lucca.