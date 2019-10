Cultura e spettacolo



Tutta un'altra storia

venerdì, 4 ottobre 2019, 14:37

Tutta un’altra storia, la storia italiana attraverso le vite, le battaglie, le eccellenze delle donne: si chiama così il corso, promosso dall’associazione “La Città delle Donne”, con la collaborazione del Comune di Lucca, il supporto operativo della Maria Pacini Fazzi Editore e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che prenderà il via il prossimo 12 ottobre al Cred di via Sant’Andrea. Un corso di storia attraverso le storie, gli occhi e le voci delle donne, rimaste per tanto troppo tempo nell’oscurità del nostro Paese. È questo l’obiettivo del percorso formativo presentato questa mattina a Palazzo Orsetti dall’assessora alle politiche di genere, Ilaria Vietina, da Emilia Bianchi dell’associazione “La Città delle Donne”, dalla vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Lucia Corrieri Puliti, da Francesca Fazzi di Maria Pacini Fazzi editore e da Katia Giannelli dell'Istituto Superiore d'Istruzione “Pertini” di Lucca. Scoprire o riscoprire il ruolo delle donne nella storia, le loro battaglie, il loro contributo al cambiamento della società nelle sue diverse articolazioni: ecco l’obiettivo del corso, che prende le mosse dalla collana “Italiane” creata e promossa da Maria Pacini Fazzi per proporre una sorta di viaggio attraverso la storia più recente del nostro Paese, affidato a studiose, giornaliste, scrittrici. In questo modo non verrà approfondita solo la storia delle donne come obiettivo fine a se stesso, ma anche come opportunità per rileggere la storia complessiva, comprendere le ricostruzioni parziali su cui si fondano molti stereotipi e discriminazioni che ancora oggi è difficile superare. Inoltre, altro tassello fondamentale, il corso verrà inserito all’interno dei percorsi formativi riconosciuti ai fini dell'aggiornamento degli insegnanti.

“La nostra città in questi anni ha fatto molto per divulgare la storia italiana attraverso le figure femminili – dichiara l'assessora Vietina - abbiamo riportato all'attenzione la vita di donne straordinarie, spesso sconosciute all'opinione pubblica, tutto questo grazie all'impegno dell'associazione 'La Città delle Donne' e attraverso la preziosa collana editoriale ideata da Francesca Fazzi. Questo corso rappresenta un'ulteriore opportunità per riappropriarci di un pezzo di storia dimenticata”.

“Il programma ripropone alcune epoche e biografie trattate nella collana ' Italiane' per realizzare un percorso davvero originale lungo due secoli di storia italiana, attraverso la conoscenza di donne molto diverse per campo di impegno, periodo e provenienza geografica” ha detto Emilia Bianchi.

“Sarà un progetto rivolto alla cittadinanza, di ogni età e formazione – afferma la responsabile del progetto per conto dell'associazione Cecilia Carmassi – perché l'intento è far conoscere un altro punto di vista ed altre protagoniste meno presenti nella storia per come l'abbiamo studiata sui libri di scuola”.

“È fondamentale conoscere la storia delle donne italiane, che hanno combattuto con coraggio e dignità e che hanno contribuito al progresso sociale e culturale e al miglioramento del nostro Paese – afferma Lucia Corrieri Puliti – la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha sostenuto questo progetto dell'associazione 'La città delle donne' che da anni è impegnata a promuovere e sviluppare iniziative che mirano a contrastare gli stereotipi e di conseguenza le discriminazioni nei confronti delle donne”.

IL CORSO. Il percorso prevede un primo incontro introduttivo, quattro incontri dedicati a diverse fasi storiche (Risorgimento, Fascismo, Assemblea Costituente, storia contemporanea) e due approfondimenti tematici. Inoltre, in particolare per gli insegnanti che frequentano ai fini dell'aggiornamento, sono previste 8 ore minime di lavoro in autonomia finalizzate alla produzione di biografie di donne da proporre per l'inserimento nella Enciclopedia delle Donne e oggetto di rappresentazione in occasione dell'8 marzo 2020. Seguirà un evento finale di presentazione dell'intero percorso e confronto sugli esiti dello stesso e possibile prosecuzione per l'anno successivo. È prevista la libera fruizione da parte della cittadinanza anche a singoli incontri.

IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI. Gli incontri (a eccezione di quello iniziale) si svolgeranno il venerdì con orario 16,30-18,30 nella sala Maria Eletta Martini in via S. Andrea 33 a Lucca.

sabato 12 ottobre 2019 ore 16: La storia delle donne e le donne nella storia Vinzia Fiorino società italiana delle storiche (Università di Pisa) Nadia Verdile Fond. Valerio per la Storia delle Donne e curatrice coll. “Italiane” MPF Editore

venerdì 25 ottobre 2019 Cristina Trivulzio e il contributo delle donne al Risorgimento e alla costruzione dell’Italia Nadia Verdile, autrice biografia Trivulzio

venerdì 15 novembre 2019 Fuori dalle scuole italiane! le leggi razziali nella vita delle donne Lidia Luberto, autrice biografia Miriam Mafai Silvia Angelini ISREC Lucca

venerdì 22 novembre 2019 Madri costituenti: Lina, Nilde e le altre Francesca Russo Università Suor Orsola Benincasa Laura Cesarano autrice biografia Lina Merlin Rosa Russo Jervolino (in attesa di conferma)

venerdì 13 dicembre 2019 L'Italia delle donne: Settant'anni di lotte e di conquiste Livia Turco Presidente Fondazione Iotti Simonetta Soldani Società Italiana delle Storiche (Università di Firenze) Maura Vagli autrice biografia Adriana Seroni

venerdì 17 gennaio 2020 Oltre le news: il giornalismo come lettura del mondo Nadia Verdile autrice delle biografia Matilde Serao Lidia Luberto, autrice delle biografia Miriam Mafai Rete Gi.U.Li.A (giornaliste unite libere autonome)

venerdì 21 febbraio 2020 Rita Levi Montalcini: le donne e la scienza Marcella Filippa Fondazione Nocentini Associazione Donne e Scienza (in attesa di conferma)

8 marzo 2020 manifestazione VOCI: Impronte femminili nella storia italiana progetto ideato e realizzato da enciclopediadelledonne.it in collaborazione con La Città delle Donne e Comune di Lucca.

18 aprile 2020 iniziativa conclusiva del progetto.

Per informazioni: cittadelledonne.lucca@gmail.com