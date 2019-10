Ultimo appuntamento con i concerti degli allievi del Boccherini

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 29 ottobre 2019, 08:23

Domenica 10 novembre dalle ore 9,30 alle 17,30, presso il Foro Boario di Lucca, si terrà una giornata dedicata alla prevenzione ed al superamento delle diffidenze e delle paure del cane sia adulto che cucciolo, in quanto, la paura nel cane è uno stato emozionale naturale e necessario alla sua...

lunedì, 28 ottobre 2019, 19:58

Ferrogallico, la casa editrice milanese continuamente al centro delle cronache nazionali per la propria corrosiva e anticonformista capacità di trattare i temi del reale, per mezzo di fumetti di qualità, sarà presente a Lucca nei giorni del Lucca Comics and Games

lunedì, 28 ottobre 2019, 13:38

Nel corso di questo mese di ottobre si è tenuto a Perugia il convegno nazionale dell'Associazione Italiana di Radioprotezione – AIRP, nel corso del quale è stato presentato dall'Azienda USL Toscana nord ovest un lavoro sull'interconfronto di rivelatori per neutroni in radioterapia

lunedì, 28 ottobre 2019, 13:06

Nasce a Lucca “Benvenuti a Teatro” un progetto dedicato all'inclusione e nato dall'intesa tra comune e l'azienda Teatro del Giglio. Si tratta di un programma di appuntamenti laboratoiali dedicati ai bambini a partire dai 5 anni di età che si svolgeranno al Teatro San Girolamo in contemporanea agli spettacoli domenicali...

lunedì, 28 ottobre 2019, 08:46

Il Circolo Amici della Musica “Alfredo Catalani” assegna al tenore Marco Ciaponi la XXI Targa d’argento “Luciana Pardini”. La cerimonia di consegna avverrà durante un concerto, tenuto dallo stesso Ciaponi, domenica 3 novembre (inizio ore 17.30) nell’Auditorium della Scuola di Musica Sinfonia, via Nazario Sauro, 527

domenica, 27 ottobre 2019, 13:41

Si è svolto a Milano il 25 e 26 ottobre, presso lo spazio Torneria Tortona, la finale della seconda edizione 'Nikon Master Director', primo talent show digitale a cui hanno preso parte i migliori giovani videomaker provenienti da tutte le regioni d'Italia