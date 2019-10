Ultimo appuntamento di Lucca Chamber Music Festival

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 22 ottobre 2019, 17:28

C'è voglia di partecipazione in paese e lo dimostra la grande presenza di cittadini in occasione del primo laboratorio di quartiere che si è svolto a Rughi. Venerdì 25 ottobre si replica, questa volta in Padule: l'appuntamento è alle 21 al Bar "Il Cavallino"

lunedì, 21 ottobre 2019, 16:16

Amatissima dal pubblico lucchese, Angela Finocchiaro torna sul palcoscenico del Teatro del Giglio dal 25 al 27 ottobre con Ho perso il filo, pièce teatrale di Walter Fontana (regia Cristina Pezzoli, scene Giacomo Andrico, luci Valerio Alfieri, costumi Manuela Stucchi) che è commedia, danza, gioco e festa

lunedì, 21 ottobre 2019, 10:18

Presso Villa Marta a Lucca si è tenuta la cerimonia delle passaggio delle consegne con la quale è stata ratificata l'elezione di Elisabetta Abela come presidente della sezione di Lucca

sabato, 19 ottobre 2019, 17:32

Una delegazione di Nagasaki, la città giapponese dell'isola di Kiushiu dove Giacomo Puccini ha ambientato la commovente storia di Cio Cio San, in visita nella terra di Puccini. Ad accoglierlo le istituzioni della provincia di Lucca che lavorano nel nome di Puccini

sabato, 19 ottobre 2019, 13:47

Bellissimo successo ieri al Teatro del Giglio per la prima Tosca di Giacomo Puccini: lunghi minuti di applausi hanno gratificato il cast, in un teatro esaurito in ogni ordine di posti per il titolo di apertura della stagione operistica 2019-2020 e dei Puccini Days

sabato, 19 ottobre 2019, 12:41

Il sindaco Alessandro Tambellini e il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini hanno ricevuto ieri Alessandro – Mimmo Tosi a Palazzo Santini per esprimergli la gratitudine per la mostra "Raccontare Lucca 70 anni di FotoAlcide" che si è tenuta a San Cristoforo dal 6 al 29 settembre con un notevole...