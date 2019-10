Cultura e spettacolo



Un concerto per ricordare l'ingegner Giancarlo Giurlani

sabato, 5 ottobre 2019, 12:07

Un concerto per ricordare la figura di Giancarlo Giurlani a dieci anni dalla sua scomparsa. Venerdì 11 ottobre, alle ore 21, nella Chiesa di San Francesco ci sarà l’Orchestra Sinfonica dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Luigi Boccherini”, diretta dal maestro Gian Paolo Mazzoli, per interpretare una selezione di brani scelti tra i favoriti dell’Ingegner Giurlani: da Verdi a Puccini, da Geminiani a Boccherini.

Giancarlo Giurlani è stato probabilmente uno dei personaggi più amati e rispettati in ambito lucchese. Imprenditore lungimirante, ha ricoperto dal 1994 al 2009 il ruolo di presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, imprimendo un’impronta strategica e programmatica riconoscibili ancora oggi nelle politiche culturali e sociali dell’ente di San Micheletto.

La musica era una delle sue principali passioni e la Fondazione CRL, anche su impulso di alcuni membri dell’Assemblea dei soci, ha deciso di creare un evento predisponendo un programma musicale che, eccettuate le ‘nobili intrusioni’ di Giuseppe Verdi e Gioachino Rossini, parla decisamente ‘lucchese’.

Non solo Puccini, con brani dalla “Manon Lescaut” e “Crisantemi”, ma anche Boccherini, Catalani e Geminiani, per un programma confezionato grazie alla collaborazione della famiglia Giurlani che ha evidenziato brani ed autori prediletti dall’Ingegnere.

Musica lucchese eseguita da un orchestra lucchese, formata da insegnanti, ex allievi del “Boccherini” – oggi impegnati in prestigiose compagini – e dai migliori allievi dei Corsi universitari.

Il tutto in uno spirito che sottintende un implicito riconoscimento e un omaggio alla passione che Giurlani dimostrò per la musica. Una passione ‘tardiva’, come lui stesso amava definirla, che lo portò ad interessarsi e a presenziare sempre più spesso le numerose attività concertistiche, promosse annualmente dalle varie Associazioni del territorio, cui dedicò sempre grande attenzione anche nel suo ruolo di presidente della Fondazione.

L’ingresso è libero e gratuito. I biglietti saranno disponibili, fino a esaurimento posti, presso la reception IMT (Piazza San Francesco) a partire dalle ore 18 dell’11 ottobre.