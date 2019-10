Un incontro sul pensiero e i viaggi di Vittorio Arrigoni

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 2 ottobre 2019, 18:28

Oggi una delegazione del National Health Service scozzese, ospitata dalla Regione Toscana nell’ambito di una visita di scambio, ha visitato l'ACOT di Lucca e domani visiterà quella di Empoli, scelte come realtà all'avanguardia a livello regionale

mercoledì, 2 ottobre 2019, 17:55

Si è svolto ieri l’Incontro con gli insegnanti “Il Coraggio di Ripensare la Scuola” – con la presenza della professoressa Donatella Buonriposi, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara e l’ingegner Giacomo De Candia, Coach e Consultant

mercoledì, 2 ottobre 2019, 15:49

Il corso di teatro per adulti principianti e avanzato si terrà nell'auditorium della Scuola Carducci, in piazza San Ponziano a Lucca

mercoledì, 2 ottobre 2019, 14:18

Riparte ad ottobre "Nessuno cresce da solo - Piccola scuola per genitori", un vero e proprio corso di formazione gratuito che l'associazione Paideia organizza nell'ambito del progetto "Lucca in: inter-relazioni in natura contro la povertà"

mercoledì, 2 ottobre 2019, 11:08

Un tour all'interno della città, alla scoperta delle sue bellezze architettoniche, della sua storia millenaria e, ovviamente, del forte legame con il Maestro Giacomo Puccini. A farlo, nell'intera giornata di ieri è stata la troupe del programma francese "Invitation au voyage", in onda su Artè France

martedì, 1 ottobre 2019, 17:42

Domenica scorsa (29 settembre), in piazza San Francesco, si sono incontrate le associazioni Avis di Lucca e Ferrara, gli sbandieratori di Ferrara e la compagnia balestrieri di Lucca e le amministrazioni comunali delle due città