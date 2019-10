Cultura e spettacolo



Un lucchese vince il premio nazionale Nikon Master Director Italia 2019

domenica, 27 ottobre 2019, 13:41

Si è svolto a Milano il 25 e 26 ottobre, presso lo spazio Torneria Tortona, la finale della seconda edizione 'Nikon Master Director', primo talent show digitale a cui hanno preso parte i migliori giovani videomaker provenienti da tutte le regioni d'Italia.

A prevalere, nella categoria Passion, è stato Fabio Camillo 24 anni di Lucca, studente di Ingegneria e già noto nel settore digital per alcuni suoi video innovativi, creati anche per i Comics. Questo risultato però, inaspettato quanto meritato, è indubbiamente di un livello qualitativo nettamente superiore, vista la location e l'importanza della kermesse, e apre, al giovane lucchese, scenari e prospettive importanti; con questa affermazione infatti, potrà firse sperare di trasformare un'autentica passione in una vera e propria realtà professionale. Intanto, al nostro concittadino, le più sincere congratulazioni.

