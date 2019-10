Cultura e spettacolo



Una Repubblica Imperiale, la II^ campagna d'Italia di Napoleone e l'istituzione dell'Impero

sabato, 12 ottobre 2019, 12:32

Torna l'appuntamento con la sezione di Storia militare dell'associazione "Napoleone e Elisa: da Parigi alla Toscana". Martedì 15 ottobre alle 18 nell'auditorium del Palazzo delle Esposizioni (della Fondazione Banca del Monte di Lucca – Lucca, piazza San Martino, 7), a ingresso libero, l'incontro "Una Repubblica Imperiale. La II Campagna d'Italia di Napoleone e l'Istituzione dell'Impero 1800-1804". Relatori il generale di Corpo d'Armata (ris.) Silvio Ghiselli e il colonnello (ris.) Vittorio Lino Biondi, per un appuntamento ormai divenuto tradizionale, sempre in collaborazione con il CISCU - Centro Internazionale per lo Studio delle Cerchia Urbane.

La sezione di Storia militare dell'associazione si è costituita nel 2017. "La conferenza, il cui titolo può sembrare quasi contraddittorio – spiega Ghiselli - ci consentirà di vedere come Napoleone, ormai a capo della Francia, sarà impegnato in una nuova guerra contro l'Austria, che sconfiggerà in una campagna condotta, per la seconda volta, in Italia. Vedremo poi come, concludendo la guerra contro le potenze della seconda coalizione, riuscirà ad assicurare alla Francia un periodo di pace, durante il quale attuerà importanti riforme politico-istituzionali, fino ad assumere il titolo di "Imperatore dei Francesi". Sono riforme i cui effetti incideranno radicalmente non solo sull'assetto della Francia, ma che si rifletteranno anche in altri Stati, divenendo elementi caratterizzanti della Storia europea e principi basilari dello stato moderno".

Info su www.ciscu.eu, www.napoleoneparigitoscana.it, www.napoleoneeilsuotempo.wordpress.com .