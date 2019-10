Cultura e spettacolo



“Wilde Salomè” e “Anna” al Circolo del Cinema

mercoledì, 23 ottobre 2019, 08:42

Settimana all’insegna del grande cinema per il Circolo del Cinema di Lucca che presenta due appuntamenti in prima visione entrambi eccezionalmente al Cinema Centrale.

Giovedì 24 ottobre alle ore 21.15 al Cinema Centrale verrà presentato in prima visione a Lucca il film Wilde Salomè di Al Pacino. Alla Mostra di Venezia 2011, venne, alla fine e a ragione, travolto dagli applausi. La terza prova dietro la macchina da presa di Al Pacino ripesca Oscar Wilde e ne fa maniera d’artista, una riflessione sull’ossessione per la bellezza. Non un film pesante, bensì un film pensante, una riflessione sul cinema, sul teatro e sull’arte/amore portati alle estreme conseguenze. Un film che sorprende. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 28 ottobre alle ore 21.15 eccezionalmente al Cinema Centrale si terrà la proiezione di una nuova prima visione Anna di Charles-Olivier Michaud. Anna, nota fotoreporter, si trova in Asia per un reportage sulle giovani donne vittime della tratta degli esseri umani in Thailandia. Spintasi troppo oltre, viene rapita… Una forte storia di violenza e rinascita. Un film dominato da un’altissima tensione che prende lo spettatore dall’inizio alla fine con una straordinaria Anna Mouglalis nei panni appunto di Anna. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10,00 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25,00 euro per i giovedì al Centrale. Inoltre da quest’anno si può sottoscrivere l’abbonamento Young (10,00 euro) per i nati dopo il 1° gennaio 1997 e l’abbonamento Sostenitore (100,00 euro) che danno entrambi libero accesso a tutte le proiezioni dell’anno.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di prescriversi sul sito internet ufficiale www.circolocinemalucca.it.