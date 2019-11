Cultura e spettacolo



Ad Antraccoli cena-spettacolo con il cabarettista Massimo Antichi

mercoledì, 20 novembre 2019, 14:40

Per gli appassionati di stare in compagnia associando musica, cabaret e mangiare bene, il prossimo 12 dicembre da “Achille Caffè – drink, food & pizza” in via Romana 2470/B ad Antraccoli, dalle ore 20:30 si terrà una cena spettacolo con ospite d’onore il toscanaccio doc Massimo Antichi. L’idea è lanciata dall’agenzia “Palcoscenando” di cui direttore artistico è Massimo Chiocca, da anni leader in realizzazione di grandi eventi sia essi di carattere musicale che di arte varia ed iniziative per la solidarietà sul nostro territorio al fine di allietare le serate sia dei lucchesi che provenienti dalle province limitrofe. Massimo Chiocca, dopo il tutto esaurito ottenuto lo scorso 12 settembre al Rustichetto di Antraccoli con la serata successo con il cantante Mal dei Primitives, propone stavolta un noto comico cabarettista Massimo Antichi.

Massimo Antichi è un’artista nato nel paese di Roberto Benigni, Vergaio fatto che lui ci tiene a metterlo in evidenza. La critica lo definisce il più irruente ed irriverente dei comici toscani, mattatore con monologhi, barzellette e storie di vita quotidiana interagendo con improvvisati dialoghi con il pubblico, è anche un ottimo imitatore con successo in particolare di Renato Zero e Vasco Rossi. Ha fatto parte per tre anni del gruppo di Vernice Fresca diventato poi Aria Fresca. Come attore ha partecipato a due film diretti ed interpretati da Roberto Benigni: “Tutto Benigni” e “Johnny Stecchino”.

Ad intervallare il comico pratese ci sarà la partecipazione straordinaria della cantante lucchese Deborah Mantellassi in arte “Debby”, una ragazza di 29 anni di Segromigno in Monte, che da circa dieci anni si dedica al canto, riscuotendo tra l’altro già diversi successi sia in lucchesia che fuori provincia ultimo tra i quali i concorso canoro nazionale svoltosi ad Antraccoli: “Il treno dei desideri”, tra l’altro indetto proprio da Palcoscenando. Presenta la serata Emanuela Gennai, da poco entrata a parte della squadra dell’agenzia di Massimo Chiocca, fortemente voluta grazie alle sue doti di conduttrice, attrice ed esperienza nel campo dello spettacolo. Al mixer per i sottofondi musicali il mitico Gianni.

Per prenotazione tavoli chiamare lo: 0583.493287.