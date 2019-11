Cultura e spettacolo



Al Teatro San Girolamo di Lucca va in scena “Heroides”

giovedì, 7 novembre 2019, 12:18

Prossimo appuntamento di “Wonder Women”, la rassegna di danza, musica, teatro, cinema e incontri dedicata alle donne a cura di SPAM!: venerdì 8 novembre alle 21.00 al Teatro S. Girolamo di Lucca con "Heroides", spettacolo che vede la regia di Elena Bucci, regista, attrice, drammaturga, pluripremiata, in collaborazione con Marco Sgrosso.

“Heroides” è uno spettacolo tratto da Heroides di Ovidio, una raccolta di epistole composte da Ovidio tra il 25 ed il 16 a.C. circa. Il testo è costituito da 21 lettere d'amore che si immaginano scritte da famose eroine ai loro mariti, fidanzati o amanti. Donne innamorate, abbandonate o tradite: lo spettacolo è un viaggio nel mito classico sfizioso, intrigante e sempre attuale, in cui l’amore diventa protagonista di un’opera tutta al femminile.



"Pensando a questo tempo turbolento, - racconta Elena Bucci - alla molteplice e viva realtà di Koreja e a questo gruppo di sei attrici creative e autentiche, tutte guidate da un forte spirito di collaborazione e ascolto, ma anche tutte molto diverse tra loro, ho pensato ad un'opera strana e avvincente di Ovidio, nella quale potessimo immergerci con curiosità e libertà, misurandoci con quello sguardo verso il passato che ispira e illumina il presente nei momenti di cambiamento e trasformazione, sia che si tratti di un passato biografico che della cultura e della storia dell'umanità....".



Lo spettacolo è una produzione di Koreja, in collaborazione con Le belle bandiere.



Elena Bucci, regista, attrice, autrice, fra i più recenti riconoscimenti: il Premio Hystrio - Anct 2017, l' Ubu 2016 e il Premio Eleonora Duse 2016; si è formata nel Teatro di Leo de Berardinis partecipando a tutti gli spettacoli del gruppo. Ha fondato con Marco Sgrosso la compagnia Le Belle Bandiere a Bologna dove crea spettacoli, cura rassegne e progetti di formazione e diffusione del teatro.



“Wonder women” è un tributo a tutte le donne che hanno avuto la tenacia, il talento e la fortuna necessarie ad emergere e lasciare un segno nella storia delle arti e del pensiero. Una moltitudine così vasta e varia da essere oggettivamente irrappresentabile.



Questa rassegna presenta dunque una costellazione, necessariamente parziale, di figure femminili diversissime per generazione, linguaggi, ambiti culturali, formazione e provenienza geografica. Danzatrici, attrici, registe, coreografe, drammaturghe, studiose e pensatrici che, nella inevitabile parzialità delle scelte, intendono rappresentare la sterminata ricchezza dell’apporto femminile al mondo della cultura.



Durante la rassegna andranno in scena donne austriache, olandesi, lussemburghesi, svizzere, libanesi e iraniane, così come naturalmente molte italiane; si parlerà di una delle più grandi e innovative coreografe del ‘900, americana, morta purtroppo qualche anno fa, e di una costellazione di figure femminili nate nell’Europa dell’est fra la fine del IXX secolo e l’inizio del XX, che hanno combattuto con incredibile energia per un mondo meno iniquo.



“Wonder women” è quindi un atto simbolico, un gesto di gratitudine e riconoscenza rivolto a tutte le donne, note o sconosciute, che hanno contribuito e contribuiscono con coraggio all’evoluzione del pensiero.



“Wonder women” è una rassegna curata e realizzata da ALDES, con il patrocinio e la collaborazione dei Comuni di Lucca e Capannori, con il sostegno di Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Repulp.

BIGLIETTI: Ingressi 10 euro / ridotto studenti 7 euro

info prenotazioni: TEL. 3483213504 – 3483213503 - residenze@spamweb.it - info@spamweb.it

SPAM! - Via Don Minzoni 34 - Porcari LU www.spamweb.it

credits spettacolo:

da Heroides di Ovidio

e da improvvisazioni e scritture sceniche

elaborazione drammaturgica e regia Elena Bucci

collaborazione alla drammaturgia e sguardo di Marco Sgrosso

con Giorgia Cocozza, Alessandra De Luca, Angela De Gaetano, Emanuela Pisicchio, Maria Rosaria Ponzetta, Andjelka Vulic

musiche originali dal vivo Giorgio Distante

disegno luci Loredana Oddone

cura del suono Franco Naddei

costumi Enzo Toma

assistente all’allestimento Nicoletta Fabbri

tecnici di compagnia Alessandro Cardinale e Mario Daniele

produzione Koreja, in collaborazione con Le belle bandiere



i prossimi appuntamenti della rassegna WONDER WOMEN

Mercoledì 13 novembre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

Trisha Brown

incontro a cura di Rossella Mazzaglia

- ENTRATA LIBERA -

Venerdì 15 Novembre h 21.00 | Artè (Capannori)

proiezione: Gesù è morto per i peccati degli altri

regia Maria Arena

genere Documentario, Drammatico

produzione Berta Film

anno 2014

- ENTRATA LIBERA -



Martedì 19 novembre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

“Le cospiratrici” Rivoluzionarie russe di fine ottocento

Lettere e memorie di Olimpia Kutuzova

incontro a cura di Martina Guerrini

- ENTRATA LIBERA -



Sabato 23 novembre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

Emma Goldman

incontro a cura di Carlotta Pedrazzini

- ENTRATA LIBERA -



Lunedì 25 novembre h 21.00 | Teatro San Girolamo (Lucca)

Smarrimento

uno spettacolo scritto e diretto da Lucia Calamaro

per e con Lucia Mascino

produzione Marche Teatro



Sabato 30 novembre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

La morte e la fanciulla

regia e coreografia Michele Abbondanza, Antonella Bertoni

con Eleonora Chiocchini, Valentina Dal Mas, Claudia Rossi Valli

musiche Franz Schubert – Der Tod und Das Madchen

produzione Compagnia Abbondanza/Bertoni

+

Giovedì 5 dicembre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

nell'ambito di TEMPI DI REAZIONE

Cristina Kristal Rizzo (danza / improvvisazione)

danza Alessandra Cristiani (danza / improvvisazione)

musica Ivan Macera (musica / improvvisazione)

Venerdì 6 dicembre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

nell'ambito di TEMPI DI REAZIONE

Katie Duck (danza / improvvisazione)

Maria Luisa Pizzighella (musica / improvvisazione)



> info e prenotazioni

BIGLIETTI SPETTACOLI: intero 10 euro / ridotto studenti 7 euro

TEL. 3483213504 – 3213503

residenze@spamweb.it

SPAM! - Via Don Minzoni 34 - Porcari LU

www.spamweb.it