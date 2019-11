Cultura e spettacolo



Al via al MuSA la proiezione dei “critofilm” di Carlo Ludovico Ragghianti

martedì, 19 novembre 2019, 09:17

Giovedì 21 novembre alle 17, alla presenza del direttore Paolo Bolpagni, prende il via al MuSA un nuovo ciclo di incontri nato dalla collaborazione con la Fondazione Ragghianti.

In sala MuSA, per l’occasione allestita in modalità “cinema”, sarà possibile assistere alla proiezione di “Michelangiolo”, ultima produzione di Ragghianti che fu presentata al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia il 3 settembre 1964 alla presenza di molte autorità e poi tradotto in diverse lingue.

Il film, realizzato per volontà del senatore Giovanni Gronchi, Presidente del Comitato Onoranze Michelangiolesche, in collaborazione con Alberto Mortara e la Romor Film, fu l’occasione per celebrare il IV centenario della morte del sommo artista.

Il termine “critofilm” coniato da Ragghianti stesso, indica una particolare categoria di film/documentario che ha a tema l’analisi dettagliata e critica delle opere d’arte, proposta in veste “dinamica”, attraverso l’uso della cinepresa e del linguaggio cinematografico. Fonte www.fondazioneragghianti.it

Seguirà l’appuntamento di mercoledì 18 dicembre 2019 alle 17:00 con la proiezione di: Comunità Millenarie, Storia di una piazza (La Piazza del Duomo di Pisa) e Lucca Città Comunale.

La programmazione prosegue anche per il 2020



ph Fondazione Ragghianti - Lucca

Ingresso gratuito. E’ gradita la prenotazione su www.musapietrasanta.it