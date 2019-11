Cultura e spettacolo



Alla chiesa di S. Francesco il concerto benefico di musica gospel organizzato dalla Croce Verde di Lucca

lunedì, 25 novembre 2019, 18:04

Un concerto di musica gospel, per aprire al meglio il periodo natalizio e dare un aiuto sostanzioso a giovani aspiranti medici. Anche quest’anno la Croce Verde P.A. Lucca organizza l’ormai tradizionale evento musicale di Natale, in collaborazione con i Joyful Angels Lucca e la fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Il concerto, dal titolo “Note per Piero” e ad ingresso gratuito, si terrà presso la chiesa di S. Francesco, nel centro storico di Lucca, sabato 7 dicembre alle ore 21.15.

La serata, intitolata alla memoria di Piero Mungai, compianto presidente dell’associazione, è come detto pensata anche per i giovani che desiderano indossare in futuro il camice bianco. Nel corso dell’evento, infatti, verrà consegnata la borsa di studio “Piero Mungai” per l’anno accademico 2019/20, finanziata anche con il ricavato del concerto natalizio dello scorso anno. Vi sarà poi la possibilità, per chi volesse, di lasciare un’offerta che verrà destinata alla borsa di studio del prossimo anno accademico.

Ad esibirsi, diretti da Andrea Salvoni, i Joyful Angels Lucca, coro ormai noto agli appassionati e non solo di musica gospel del territorio provinciale. Gli Angeli, assieme alla solista Giada Bernicchi, saranno accompagnati al pianoforte da Eva Spadoni. Presenterà la serata Marianna Perilli.

È possibile fin da ora anche riservare posti, chiamando il numero 0583 467713, inviando una mail a cvlucca@croceverdelucca.it o recandosi presso gli uffici di Croce Verde P.A. Lucca, in viale Castracani 468/D.