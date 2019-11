Cultura e spettacolo



Alla Fondazione Ragghianti l’arte è (anche) a misura di bambino

domenica, 17 novembre 2019, 18:43

di daniela nardi

Si è svolto ieri pomeriggio il primo laboratorio “Lucca in viaggio nel tempo!” abbinato alla mostra «Bernardo Bellotto 1740. Viaggio in Toscana» attualmente in corso sino al 6 gennaio 2020, organizzato dal dipartimento educazione e didattica della Fondazione Ragghianti, in cui Federica Chezzi e Angela Partenza hanno magicamente guidato i bambini all’interno della mostra stessa, rendendo la visita un’esperienza sensoriale, divertente, curiosa per i piccoli partecipanti.

Chezzi e Partenza hanno infatti illustrato ai bambini i quadri ed i disegni che compongono la mostra in modo semplice, solleticando la loro attenzione con domande che si basavano su un’attenta osservazione delle opere esposte, ma in modo ludico, riuscendo a stimolare e a mantenere viva - cosa assolutamente non facile - l’attenzione dei bambini lungo tutto il percorso espositivo, che si muove dai dipinti del Bellotto a Firenze per arrivare poi nella sala dedicata a Lucca, in cui si trova la famosa e bellissima veduta di piazza S. Martino insieme a dei disegni della piazza stessa realizzati dall’artista da vari punti di osservazione diversi. In quella sala si trova anche un disegno di Bellotto di piazza Santa Maria Foris Portam, ove si trova attualmente la primaria Pascoli e tanta è stata la sorpresa in alcuni piccoli visitatori nel riconoscere la piazza in cui vanno a scuola tutti i giorni.

I bambini, grazie a Federica Chezzi e a Angela Partenza sono riusciti a cogliere l’essenza dell’arte magistrale del Bellotto: la luce e le ombre, i particolari dettagliati, il punto di vista non sempre centrato dei quadri.

Dopo la visita alla mostra i bambini hanno quindi realizzato una loro veduta di piazza San Martino amalgamando i disegni e i dipinti di Bellotto con fotografie contemporanee della piazza.

Il risultato è stato sorprendente.

Il laboratorio, che è un’ottima occasione per i genitori per visitare la bellissima mostra con calma e tranquillità, verrà ripetuto sabato 30 novembre dalle ore 16 alle ore 17.30, ad un costo di 8 Euro.

Info e prenotazioni: mostra@fondazioneragghianti.it tel: 0583 467205

