Cultura e spettacolo



Allievi del "Boccherini" vincono i concorsi per entrare nell'Orchestra Fondazione Arena di Verona e nell'ORT

venerdì, 8 novembre 2019, 13:07

Gli studenti dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini” si sono distinti ancora una volta in importanti concorsi. Nei giorni scorsi, infatti, quattro giovani talenti cresciuti e formatisi tra le mura del conservatorio lucchese si sono affermati in competizioni e selezioni di grande livello.

Al 24° Convegno Internazionale di chitarra tenutosi nella sede del conservatorio "G. Verdi" di Milano, la ventenne Carlotta Dalia, allieva della classe di chitarra del M° Giampaolo Bandini, si è aggiudicata la Chitarra d'oro 2019 come migliore giovane promessa. L’encomiabile risultato ottenuto da Carlotta assume un valore ancora maggiore se ci si sofferma sul fatto che sono solo dodici le chitarre d'oro assegnate durante il convegno.

L’ancor più giovane Giulia Santabarbara, classe 2004, ha brillantemente superato la selezione regionale del Concorso pianistico internazionale Steinway per giovani talenti. Giulia, allieva della classe di pianoforte della professoressa Nadia Puccinelli, accede così alla selezione nazionale che si terrà prossimamente a Verona.

Claudia Foddai, allieva della classe di percussioni del M° Fausto Bombardieri, ha vinto il concorso indetto dall'Orchestra Fondazione Arena di Verona per l'assunzione a tempo indeterminato come percussionista in quella che è una delle più prestigiose istituzioni italiane. Infine, Luca Betti, giovanissimo ex allievo della classe di tromba del M° Donato De Sena, si è aggiudicato il concorso per prima tromba bandito dall'Orchestra Regionale Toscana.

A tutti loro vanno le congratulazioni del direttore dell’ISSM “L. Boccherini” Fabrizio Papi e del corpo docente dell’istituto.