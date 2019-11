Cultura e spettacolo



Andrea Colombini dirige l'Orchestra Sinfonica di Sanremo

lunedì, 25 novembre 2019, 13:13

Andrea Colombini dirigerà l'Orchestra Sinfonica di Sanremo il prossimo giovedì 5 dicembre: il presidente e direttore artistico del Puccini e la sua Lucca Festival, già direttore dell'Orchestra Filarmonica di Lucca, è stato invitato per un concerto che vedrà come protagoniste le musiche di Beethoven e Mozart (a partire dalle 17). La sede dell'evento sarà il prestigioso Teatro del Casinò Municipale di Sanremo.

Sul palco ci sarà anche Regina Chernyckho, pronta ad accompagnare con il suo pianoforte.

Il programma spazierà da Ludwig Van Beethoven - Concerto n. 5 in Mi bemolle Maggiore Op. 73 per Pianoforte e Orchestra (Imperatore) - e Wolfgang Amadeus Mozart - Sinfonia n. 35 in Re Maggiore K. 385 (Haffner). Il 5 dicembre, peraltro, ricorre una data simbolica: quella della morte di Mozart. Un modo, dunque, per celebrare il genio di Salisburgo, anche attraverso un omaggio ulteriore che coniugherà le sue arie a temi tipicamente scozzesi.

Colombini sarà dunque direttore ospite della prestigiosa orchestra: "Un invito che mi fa particolarmente piacere - commenta - anche perché riesco a rispondere presente dopo averne ricevuti molti. Questo concerto darà anche il via ad una serie di collaborazioni orchestrali ed a livello di incisioni discografiche. Sono doppiamente felice perché ebbi modo di collaborare con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo una ventina di anni fa, a Lucca, nelle vesti di organizzatore di concerti. Tornare a lavorarci insieme come direttore, sapendo che si tratta di una delle più importanti entità orchestrali in Italia, mi riempie di orgoglio".