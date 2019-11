Cultura e spettacolo



Auditorium gremito per l'apertura dell'anno accademico del Boccherini

domenica, 10 novembre 2019, 13:19

C’era il pubblico delle grandi occasioni ieri, sabato 9 novembre, all’auditorium di piazza del Suffragio per l’apertura ufficiale del nuovo anno accademico dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”. Sul palco, l’orchestra del conservatorio cittadino, diretta dal M° GianPaolo Mazzoli. In sala, tante persone, oltre ai rappresentanti delle istituzioni.

In prima fila, accanto al presidente dell’istituto Paolo Cattani, giunto alla fine del suo mandato, al direttore Fabrizio Papi, e all’assessore Stefano Ragghianti, anche Paolo Zampini e Luciano Tristaino, in rappresentanza rispettivamente del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze e dell’Istituto superiore di studi musicali Rinaldo Franci di Siena. Presentata così ufficialmente al pubblico, con le parole del direttore Papi in apertura di evento e con la presenza di Zampini e Tristaino, la federazione a cui gli istituti toscani hanno dato vita nell’ambito della statizzazione, con l’obiettivo di ottimizzare i servizi e offrirne di nuovi agli studenti e per lanciare progetti didattici comuni. La federazione ha ricevuto il plauso della Regione e il particolare apprezzamento dell’assessore Monica Barni.