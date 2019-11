Cultura e spettacolo



Benvenuti a Teatro: un successo il primo laboratorio dedicato ai bambini su “Falstaff e il suo servo”

lunedì, 18 novembre 2019, 18:37

Il progetto è stato voluto dall'amministrazione comunale per facilitare le famiglie con bambini piccoli ad assistere agli spettacoli della Stagione di prosa del Giglio. Nuovi appuntamenti il 9 e 16 febbraio e il 22 marzo.

E' stato un successo il primo appuntamento con “Benvenuti a teatro”, il progetto voluto dall'amministrazione comunale e realizzato insieme al Teatro del Giglio affinché le famiglie con bambini piccoli possano avere l'opportunità di assistere agli spettacoli di prosa, mentre i figli partecipano a un laboratorio legato allo stesso spettacolo che sta andando in scena.

Ieri (domenica 17 novembre), mentre i genitori erano in sala ad assistere al “Falstaff e il suo servo”, i bambini al San Girolamo hanno 'giocato' insieme a Gianni Colombo. Il laboratorio, dedicato all'opera teatrale che stava andando in scena al Giglio, ha proposto una lettura animata di Falstaff riscritta in rima proprio da Colombo. Successivamente i bambini hanno realizzato alcune maschere ispirate agli “spirti di Natura” e le hanno utilizzate per riproporre il finale del racconto.

I progetti laboratoriali sono stati individuati dall'ufficio Formazione del Teatro del Giglio e saranno in tutto quattro. I prossimi appuntamenti, dopo quello di ieri, saranno il 9 febbraio e 22 marzo, con laboratori a cura di Coquelicot Teatro; il 16 febbraio a cura di Gianni Colombo.

I laboratori sono gratuiti per coloro che hanno l'abbonamento agli spettacoli domenicali, mentre avranno un costo simbolico di 5 euro per coloro che si recano a Teatro ma non sono in possesso dell'abbonamento. Ogni laboratorio prevede un massimo di 25 partecipanti. Per le iscrizioni è possibile recarsi alla Biglietteria del Teatro del Giglio, aperta al pubblico dal mercoledì al sabato con orario 10.30-13 e 15-18. Per maggiori informazioni si può consultare il sito internet del Teatro.